– Előzetesen mit várt, mert a célt nyilván a bajnoki cím megszerzése jelentette?

– Sajnos a fedett pályás világbajnokság után három hétig koronavírusos voltam, ezért a felkészülésem eltolódott – mondta a heol.hu-nak az andornaktályai illetőségű Szeles Bálint, aki egyéni csúcsot jelentő 13.63 másodperces idővel szerzett bajnoki címet. – Az eddigi versenyeken fáradt voltam és ez a teljesítményemen is látszott. Az ob előtt egy héttel a fejemnek ment valami és annyira elszánt lettem a verseny miatt, hogy tűkön ültem itthon, mert meg akartam mutatni, több van bennem, mint amit eddig láthattak. Úgy indultam az országos bajnokságra, hogy nincs más opció, nekem nyernem kell.

– Mit érzett, amikor ez sikerült, és kiderült, hogy a 13.69 másodperces idővel célba ért Eszes Dánielt (is) legyőzte?

– Hihetetlen megkönnyebbülést és örömöt. Ez volt az a pillanat, amikor tudtam, kifizetődött a rengeteg munka és befektetett idő. A futás után órákig nem tértem magamhoz és igazán most is nehéz felfogni, hogy országos bajnok vagyok.

– Mindent kiadott magából?

– Úgy érzem, igen, kiadtam mindent. Ez az a futás volt, amire egész évben vártam, mert szerintem apró hibákon kívül jól ment minden.

– Az eddigi eredményeivel nevet és rangot szerzett. Ennek megfelelően is kezelik a válogatott szintjén, a sportág honi élmezőnyében?

– Elértem azt a szintet, ahol már sokan ismernek és tudják, mit értem el eddig, ezzel a gyerekkori vágyam teljesült. Szerencsére a Magyar Atlétikai Szövetség vezetése is elismeri az eredményeimet, de úgy érzem, sok van még bennem, vagyis messze még a vége. Rendkívül hálás vagyok az edzőmnek, Petrovai Józsefnek és boldog vagyok, hogy ezeket az eredményeket együtt értük el.

– Mi vár önre az év hátralévő részében? Helyet kap a programban pihenés is vagy az később következik?

– Mindenképp kell egy kis pihenés, de nem lehet sok. Augusztusban először a Gyulai István Memorialon versenyzek, utána 15-től következik az év főversenye, a szabadtéri Európa-bajnokság.