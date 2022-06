Az új vezetőedző, Zoran Szpisljak Nahóczky Attila helyét veszi át a bajnoki címet szerzett hatvaniaknál. Az 57 éves szakember legutóbb az NB III Közép-csoportjában szereplő Rákosmente FC gárdáját vezényelte, amely 19. helyezettként búcsúzott az osztálytól. A szerb származású tréner 2007-ben került Magyarországra és Herczeg András asszisztenseként dolgozott a Debreceni VSC-nél. A Lokinál eltöltött három év alatt bajnoki címet szerzett, bejutott a Bajnokok Ligája- és az Európa-liga csoportkörébe is. Vezetőedzőként Újpesten, Létavértesen, Békéscsabán, Zalaegerszegen, Vácott és Nyíregyházán tevékenykedett.

A felkészülést június 27-én, hétfőn kezdő FC Hatvan részéről nem sokkal korábban azt is bejelentették, hogy a klub leigazolta Szanku Kristófot. A 27 éves támadó Jászberényből érkezik a Zagyva-partiakhoz.

– Azért választottam az FC Hatvan csapatát, mert a téli felkészülés alatt volt szerencsém ellenük játszani és tetszett, hogy lendületes és sokat passzoló jó focit játszottak, emellett remek körülmények vannak. Sokat számított az is, hogy jó barátom, Sándor Bence is erősíti a hatvani csapatot – mondta az egylet hivatalos honlapján a támadó, majd hozzátette: „Ha a középmezőnyben végeznénk, akkor elégedett lennék, Szerintem ezt meg is tudjuk majd valósítani.”

A sárga-kékek keretükben továbbra is számíthatnak Tarnóczi Rolandra, Labát Krisztoferre és Fellner Krisztoferre – adta hírül a fchatvan.hu.