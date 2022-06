– A női csapat sorozatban negyedszer végzett érmes pozícióban. Az idei bajnokság mennyiben volt más mint a korábbiak?

– A százszázalékos mérleggel bajnok DVSC Schaeffler U20-as csapata kiemelkedett a mezőnyből, még megszorítani sem tudták az ellenfelek – válaszolt Pásztor Gergely. – Az első félévben annak ellenére is kiegyensúlyozottan teljesített a gárda hogy érezhető, volt az akkori edző és a csapat nem került azonos hullámhosszra. Ennek ellenére mindenki beállt a sorba és hozta a tőle elvárhatót. Tavasszal már új szellemben sikerült megtartani a második helyet. Szerencsére több év után idén teljes volt a 12 csapatos mezőny, így szabadnap nélkül, végig megfelelő ritmusban játszhattuk a mérkőzéseket.

– Ahogy említette, a szezont még edzőként Váczi Sándor irányításával kezdték a hölgyek, majd télen a férficsapat játékosa, Major Attila vette át a stafétát. Jó döntésnek bizonyult a váltás?

– Igen, abban a helyzetben megtaláltuk a legjobb megoldást. Major Attila az életkorából adódóan más szemléletet hozott az öltözőbe, eltűnt a korábbi generációs különbségből fakadó feszültség. A feladatát jól végezte, egységes csapatmunkával vezette ezüstéremig a csapatot.

– Miben látja az együttes erejét?

– A csapat magja évek óta együtt játszik, emellett a kellő minőség is megvan a keretben. Az utánpótlásban zajló munkát dicséri, hogy a saját nevelésű gyerekekre is támaszkodhatunk, akik kiegészítő emberként jól megállták a helyüket. A felnőtt csapat stílusa az évek során épp csak annyit változott, hogy a mindenkori edzőhöz alkalmazkodjon. Ennek a csapatnak a dobogón a helye.

– Az már napvilágot látott, hogy a játékoskeretből Blaskó Viviána és Petrovics Anna is távozik a nyáron. Jelentős átalakulás előtt a csapat?

– A legjelentősebb változás, hogy a következő szezont az eddig az utánpótlásban tevékenykedő Gyöngy Márió irányításával kezdi a csapat. Sajnáljuk Viviána és Panka elvesztését, mint ahogy Szarvas Nóra és Molnár Nikolett távozása is nagyon fájó lenne, utóbbi kettő ugyanis még nem adott választ arra a kérdésre, hogy a folytatásban számíthatunk-e a szolgálataira. Örömteli, hogy nyártól ismét füzesabonyi színekben szerepel a Gárdony-Pázmánd NNK csapatától hazatérő Bocsi Szonja és az Eszterházy SC gárdájától érkező Dohány Vanda is. A 2017/18-as szezonban a Vasassal az NB I-ben is bemutatkozott irányító, átlövő Menyhárt-Hanusz Boglárka, Kecskemétről teszi át a székhelyét.

– Az NB II. Északi csoportjában az FSC férfi csapata egy ponttal maradt le a dobogó harmadik fokán záró Kistext mögött. Csalódás a negyedik hely?

– Ismerve a tavasszal tapasztalt viszonyokat nem meglepetés, hogy lecsúsztunk a dobogóról, de ahhoz képest, hogy az ősz milyen biztatóan alakult van bennem hiányérzet. Hiába arattunk bravúr győzelmeket a bajnokság első felében, tavasszal érezhetően elfárad a kapcsolat a csapat és az edző között. Az edzéshiány mellett mentális gondok ütötték fel a fejüket, az egyet nem értés pedig feszültséget szült. Mindenki nagyon akart, de nem sikerült fenntartani a jó szériát. A rengeteg kihagyott helyzet, a hosszú góltalan percek arról árulkodtak, a fejekben nem volt rend. A bajnoki hajrában értékes pontokat hullajtottunk.

Hevér Tiborék (a labdával) tavasszal értékes pontokat hullajtottak

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Mindezek orvoslására mi lehet a megoldás?

– Bánik Roland edző jelezte, hogy öt év után jól jönne neki a pihenő és átadja a stafétát. A helyét az a Major Attila veszi át, aki tavasszal a női csapatunkat irányította. Bízom benne, hogy ez a vezércsere új lendületet ad a csapatnak a következő szezonra.

– A játékoskeretben várható változás?

– Zajlanak az egyeztetések, konkrétumokat egyelőre nem tudok megosztani. Vélhetően lesznek távozók és érkezők is, bár azt látni kell, hogy nagyon szűkös a mozgástér. Minden bizonnyal a tavalyinál erősebb ellenfelekkel kell majd felvenni a versenyt, hiszen az NB I/B-s küzdelmek átszervezése miatt a harmadosztályba is erősebb csapatok kerülhetnek.

NB II., Északkelet, nők

1. DVSC U22 22 22 – – 803–447 44

2. Füzesabony 22 15 3 4 700–583 33

3. Vitka SE 22 15 2 5 636–508 32

4. Salgótarján 22 14 3 5 679–589 31

5. Kazincbarcika 22 12 2 8 690–629 26

6. Mátészalka 22 12 1 9 666–628 25

7. Hatvan 22 9 4 9 559–574 22

8. Borsod SK 22 8 2 12 640–662 18

9. Heves 22 7 1 14 577–644 15

10. Lóci DSE 22 5 – 17 589–754 10

11. Hajdúböszörmény 22 2 1 19 544–775 5

12. Kállósemjén 22 1 1 20 502–792 3

Az FSC házi góllövőlistájaMolnár Nikolett 20 mérkőzés/109 gól, Szarvas Nóra 22/101, Lányi Gabriella 19/94, Szentkeressy-Kovács Renáta 21/88, Kriston Nikolett 22/84, Halmai Mónika 22/55, Petrovics Anna 21/53, Kállai Gabriella 20/40, Blaskó Viviana 20/37, Erdélyi Dominika 8/11, Nagy Liza 12/10, Nagy Luca 20/10, Tamás Csenge Szonja 14/5, Szabó Zsófia 12/2, Végh Lolíta 17/1.

NB II., Észak, férfiak

1. Balassagyarmat 22 21 – 1 683–538 42

2. Budakalász 22 15 1 6 649–551 31

3. Kistext 22 13 1 8 638–602 27

4. Füzesabony 22 12 2 8 571–536 26

5. Rákosmenti KSK 22 10 2 10 682–645 22

6. PLER U23 22 11 – 11 732–740 22

7. Bp. Honvéd 22 10 1 11 570–599 21

8. Pénzügyőr SE 22 10 – 12 615–669 20

9. Rév TSC-BF 22 9 1 12 625–641 19

10. Gödöllői KC 22 9 – 13 656–667 18

11. Csömör 22 7 – 15 580–638 14

12. Pilisvörösvár 22 1 – 21 578–753 2

Az FSC házi góllövőlistájaMolnár Martin 22 mérkőzés/127 gól, Blazsek Milán 20/87, Péter Attila 22/65, Varjú Péter 21/55, Hevér Tibor 20/52, Ács István 17/41, Major Attila 21/40, Csapó Péter 14/25, Nagy-Hajdú Benjamin 19/23, Tamás Tamás 21/23, Fekete Dániel 17/19, Igó Ádám 20/10, Antal Csaba 21/2, Kiss Levente 1/1, Angyal Attila 2/1.