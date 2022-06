A Nagy Lajos vezette magyar csapata Portugália ellen játssza első mérkőzését az Európa-bajnokságon. A kassai Steel Arénában 16 órakor kezdődő összecsapást az M4Sport élőben közvetíti. A legjobbak között található a gyöngyösi Energia SC-t erősítő Csoszánszki Dávid, további futsalos csapattársa, a nagypályán Hevesen, Hatvanban és Egerben is védett Tajti Bence, valamint az atkári származású, előzőleg Gyöngyöshalászon futballozott Fülöp Viktor.

A Minifutball Szövetség közösségi oldalán így mutatták be az említettek labdarúgókat.



Csoszánszki Dávid

Kor: 32 éves

Magasság: 184 cm

Súly: 78 Kg

Mezszám: 9

„Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy képviselhetem Magyarországot az Európa-bajnokságon. Nagyon megtisztelő dolog, ami miatt szerencsésnek érezhetem magam. Pozitív érzésekkel várom az Eb-t, ugyanis nagyon jó játékosokból áll a keret. Egyet ígérhetek, nem feltett kézzel érkezünk Szlovákiába, ebben mindenki biztos lehet. A cél természetesen az, hogy hogy minél előrébb végezzünk. Akár mindenki előtt. Ellenfelekkel én személy szerint soha nem foglalkoztam, most teszem, magunkra kell figyelnünk. Komplex játékosnak érzem magam. Elsősorban jól védekezem, de vannak támadó ambícióim is. Jól látok a pályán, amivel reményeim szerint Kassán is tudom majd segíteni a csapatot.”

Csoszánszki Dávid

Forrás: Minifutball Szövetség

Fülöp Viktor

Kor: 29 éves

Magasság: 170 cm

Súly: 77 kg

Mezszám: 18

„Az első érzés ami elfogott, amikor Nagy Lajos felhívott és elárulta, hogy az utazó keret tagja vagyok, az a megkönnyebbülés volt. Megmondom őszintén, eléggé izgultam a hét második felében. Szerettem volna a keret tagja lenni, és szerencsére sikerült is kièrdemelnem. Nagyon várom már az Európa-bajnokságot. Szeretném segíteni a csapatot a minél jobb eredmény elérésében. Ez nem lehet más, mint a végső győzelem. Nehéz lesz, hiszen már a csoportban is nehéz meccsek várnak ránk. Az ukránok sajnos nehéz helyzetben vannak, de reméljük a legjobb csapatukkal tudnak részt venni az Eb-n. A portugálokat egyáltalán nem ismerem, így nem tudom milyen erőt képviselnek. Viszont a labdarúgás mindegyik ágazatában a világelitben vannak, így miért lenne ez másképp kispályán? A törökök pedig jó felépítésű, harcos csapatot alkotnak, akik az utolsó percig küzdenek. Kiélezett mérkőzésekre számítok, amelyekből mi fogunk kijönni jól, hiszen sok olyan játékos van a jelenlegi keretünkben, akik az ilyen meccseket el tudják dönteni. Reménykedünk benne, hogy a helyszínválasztás miatt rengeteg magyar szurkoló lesz kint a merkőzèseinken, akár itthonról, akár Szlovákiából. A kispályás focit nagyon régóta űzöm, hiszen már a gimiben a nagypálya mellett is jártam futsalozni, illetve kispályás bajnokságokba. Azóta is töretlen a szeretet a foci eme műfaja iránt. Azóta a nagypályát abba is hagytam, és csak a kispályás focinak hódolok. Minden posztot szeretek, de igazi posztok sokszor itt nincsenek is. Szeretem a váratlan passzokat, cseleket, amik az erősségeimnek számítanak. Jól látok a pályán, ezáltal kiválóan ismerem fel az adott szituációkban a megfelelő döntéseket. A futómennyiségemen viszont még dolgoznom kell. Remélem az Eb-n bizonyíthatok a pályán, és eredményes lesz a válogatott.”

Fülöp Viktor

Tajti Bence (kapus)Kor: 24 éves

Magasság: 181 cm

Súly: 84 kg

Mezszám: 1

„Nagy örömmel fogadtam, hogy a szűkített keretben bizalmat szavazott nekem is Nagy Lajos szövetségi kapitány. Óriási megtiszteltetés, hogy a hazámat képviselhetem az Európa-bajnokságon. Édesapámat hívtam fel először, majd a barátaimmal közöltem az örömhírt. A felkészülésünk alapján nyugodtan mondhatom, hogy jó érzésekkel utazunk Kassára. A csoportunkban portugálok a „fekete lovak”, nem láttuk még őket sajnos játszani. Ukrajna elég erős csapat, jó mérkőzés elé nézünk. Bizakodásra adhat okot, hogy Ausztráliában a világbajnokságon sikerült őket megverni. Törökországgal a brnói Európa-bajnokságon találkoztunk. Igazán hajtós, küzdős válogatottról van szó. Kapus poszton szerepelek a válogatottban, úgy gondolom, nagy előny ebben a sportágban, hogy a kapust is be lehet venni lábbal a játékba. Nekem ez az egyik erősségem, nem ijedek meg, ha a csapattársak passzolnak nekem. A pályán szeretek kommunikálni, hangosan felhívni a játékostársaim figyelmét az esetleges figyelmetlenségekre, vagy segítő szándékkal tüzelni őket.”

Tajti Bence

A magyar válogatott csoportmérkőzései

Június 4., szombat, 16.00:

Magyarország–Portugália

Június 5., vasárnap, 20.00:

Magyarország–Ukrajna

Június 7., kedd, 17.30:

Magyarország–Törökország

Élőben: M4 Sport, M4 Sport+, M4Sport.hu