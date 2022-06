– Vezetőedzőként az első csapata az Eger SE, ebből a szemszögből vizsgálva az ön által vezényelt időszakot, mennyire váltotta be a reményeit a „tanuló év”?

– Az Eger SE előtt két helyen, Dorogon és Békéscsabán dolgoztam asszisztens edzőként, de most tapasztaltam meg először, hogy a vezetőedzői pozíció milyen feladatokkal jár – válaszolta Szekeres Adrián. – Szinte nap mint nap találkoztam olyan megoldásra váró feladatokkal vagy problémákkal, amelyekben döntést kellett hozni, vagy egyszerűen meg kell oldani. Ez adta a motivációt, hogy felkészülten érkezzek a játékosok és a kollégák elé.

Szekeres Adrián a pálya mellett mindig együtt élt a játékkal

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Télen már az ön elképzelései szerint zajlott a felkészülés, majd ment le az idény, amely tartalmazott egy hat meccsből álló veretlen sorozatot. Utána azonban jött a „feketeleves”. Melyik volt a csapat igazi arca?

– A csapat valódi arca valahol a két sorozat között van. Ezt onnan közelítem meg, hogy azokon a mérkőzéseken, amikor nem tudtunk nyerni, akkor is sokszor voltunk képesek a találkozók nagy részében dominálni. Visszaköszönt az a határozott elképzelés, amit meg tudtak valósítani a játékosok, de a kellő jó döntéshozatal hibádzott, főleg azokon a mérkőzéseken, amikor nem találtunk a kapuba.

A nézők lelátóra csábításához jobb produkcióra lenne szükség

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Melyik meccset tekinti a tavasz szakmai szempontból legjobb mérkőzésének, illetve a leggyengébb teljesítmény mikor mutatkozott meg?

– Utóbbival a kezdem, a leggyengébb teljesítménynek a Békéscsaba elleni mérkőzésünket mondanám. Lehet rosszul játszani, lehet technikailag rossz döntéseket hozni, taktikailag el-el maradozni, de az sehol nem engedhető meg, hogy olyan mentalitással lépjünk pályára, mint tettük azt a csabaiaknál. Legjobbnak a Kazincbarcikával szembeni itthoni és a DVSC II. otthonában lejátszott összecsapást tartom. A játékosok bebizonyították, hogy a mezőnyből kilógó bajnokkal is fel tudják venni a versenyt, jól tudnak játszani, védekezésben képesek megvalósítani azt, amit terveztük, míg támadásban is hozzá tudtak tenni a teljesítményhez. A legfelszabadultabb játékot Debrecenben láttam a srácoktól, olyat, ami nekem nem okozott meglepetést, csak abban, hogy mindezt a szezon vége felé láthatták a nézők a csapattól. A hétköznapokon, az edzéseken a játékosok megmutatták, milyen az, amikor élvezik a futballt és szemre is tetszetős, jó kombinációkat vonultatnak fel.

Továbbra is élni akar a bizalommal - Szekeres Adrián azt is elmondta, hogy Egerben olyan embereket ismert meg, akiket érdekel a labdarúgás, és ha a csapat a tabellán előrébb állna, jobb, eredményesebb játékot nyújtana, akkor többen lennének a stadionban. – Akivel szót váltottam a városban a futballról, mindenki pozitívan fogadta a változást. Ezt a bizalmat köszönöm nekik, mint ahogy a klubvezetésnek is hálás vagyok, hogy tavaly novemberben megbíztak az Eger SE vezetésével. A jövőben is azon leszünk a stábbal és a játékosokkal, hogy eleget tegyünk az elvárásoknak. A játékunkban fellelhető apróbb hibákat ki kell javítani, nyáron lehetőségünk nyílik arra, hogy tovább fejlesszük a képességeinket, ezzel egyidejűleg pedig eredményesebben szerepeljünk – emelte ki a 33 éves vezetőedző.

– Helyezésben csupán egyet lépve előre a 15. helyen zárt a gárda, ami nyilván csalódás. Egyéb téren mi az, vagy mely tényezők azok, amelyek a fejlődést tükrözik?

– Nem kérdés, jómagam is jobban örültem volna, ha fentebb végzünk a tabellán. Ez helyezésben nem nagy előrelépés, de ha megnézzük az első 18 fordulót, látszik, hogy akkor a megszerezhető pontok 33 százalékát gyűjtötte be a csapat, míg a folytatásban ez 43 százalékot tett ki. Ez előrelépés, főleg annak tekintetében, hogy a télen jelentősen kicserélődött a keret, sokkal fiatalabb társaság áll össze. Továbbá tavasszal 12 góllal kevesebb kapott a csapat, mint az első 18 játéknapon, ami azt mutatja, hogy a védekezésünkön is tudtunk javítani.

Pál Szabolcsék a bajnok Barcika ellen sem maradtak alul

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– A játékosok mennyire voltak vevők arra az új szemléletre a szakmai stáb képviselt?

– Ez nagyon egyénfüggő volt. Akadt, aki az első perctől igyekezett elsajátítani azt az edzésmódszert vagy azokat a tanácsokat, amelyeket tőlünk kapott. Volt olyan futballista, aki csak később tette ezt, és olyan is, akivel három-négy hetente újra le kellett ülni, hogy ez miért lehet hasznos a további pályafutásában. De összességében ezt pozitívnak értékelem és ennek a motivációnak fenn is kell maradni a jövőben.

– A szezon közbeni játékos-elbocsátások (Olasz Dénes és Tóth Ákos) milyen hatással voltak a keretre?

– Két szerződésbontás történt egy időben. Különböző utat járt be a két játékos, de a végeredmény ugyanaz lett. A döntés a keret bizonyos játékosainál kedvező hatást váltott ki, mivel ezzel is megerősítettük, hogy határozott céljainak vannak, amelyekből nem fogunk engedni, még ha ilyen jellegű, drasztikus döntéseket is kell hozni.

Nagy-Kolozsvári Dániel számára az idei a kitűnés évének számított

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Az U18-as válogatottba behívott Nagy-Kolozsvári Dániel kitűnése az NB III-as közegből extrát hozott. A jövőbeli szereplés egyik célja lehet a hasonló játékos-nevelés?

– Nagy-Kolozsvári Dániel leigazolása tavaly nyáron a klub és a játékos szempontjából is jó döntésnek bizonyult. Nagy pozitívumként „Kolo” bevállalta, hogy az utánpótlás időszak után a felnőtt bajnokságban próbálja ki magát, és igyekezett nap mint nap bizonyítani. A mérkőzések játékperceit nézve 83 százalékban pályára lépett, csak akkor hagyott ki meccset, ha betegséggel vagy sérüléssel bajlódott. Ez mindenképp előrelépés. A jövőbeli szereplésünk egyik célja lesz, hogy fiatalokat játszassunk. Az 1–18. forduló között az U21-es játékpercek száma 28 százalékot tett ki, míg a 19. és a 38. forduló között ez 37 százalékra nőtt. Emellett tudtunk 10 százalékkal több pontot gyűjteni. mint az ősz folyamán. A későbbiekben is szeretnék ilyen példát mutatni más fiatalokkal, hogy utána az akadémiák vagy utánpótlás-nevelő bázisok is lássák, ránk lehet bízni a játékosaikat.

Debreczeni Dávid töltötte a legtöbb időt a gyepen

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Kitől kapta a legtöbb segítséget, illetve akadt-e olyan személy, vagy tényező, aki vagy ami csalódást okozott?

– Az első perctől kezdve mindenki nagyon segítőkész és befogadó volt a klubnál, gondolva itt valamennyi alkalmazottra. A felmerülő problémákra választ keresve mindig tudtam, kihez lehet fordulni ahonnan segítséget kapok, de mondhatom ezt a stábom tagjaira is, kiemelve a Miskolcról ingázó Pósán László erőnléti edző munkáját. Az idősebb játékosokkal való kommunikáció is több szempontból nagy fontossággal bírt, mert a visszacsatolás rendkívül lényeges, főleg egy öltözőben, ahol egy fiatal játékos nem nyílik meg az edzői stábnak. Akik csalódást okoztak vagy esetleg nem tudtuk megtalálni velük a közös hangot, vagy nem tudtak változtatni bizonyos dolgokon, ők már nincsenek a klubnál. Nyilván ez nekem is egy tanulási folyamat, rengeteg emberrel kell napi szinten kommunikálni és valahogy mindenkivel meg kell találni a közös hangot. Ha valaki nem szeretné ebből a munkából kivenni a részét, akkor valóban nehéz együtt dolgozni.

A Keleti csoport végeredménye

1. Kazincbarcika 38 32 5 1 106–24 101

2. DEAC 38 25 8 5 93–31 83

3. BKV Előre 38 23 5 10 64–45 74

4. Hajdúszoboszló 38 20 10 8 74–39 70

5. Tiszaújváros 38 21 6 11 77–53 69

6. Kisvárda II 38 19 8 11 65–46 65

7. Sényő 38 18 8 12 66–59 62

8. Putnok 38 16 11 11 66–48 59

9. Újpest II 38 16 9 13 67–53 57

10. Füzesgyarmat 38 12 15 11 49–53 51

11. Békéscsaba II 38 14 8 16 82–75 50

12. DVTK II 38 14 8 16 72–69 50

13. Tiszafüred 38 13 8 17 56–58 47

14. DVSC II 38 13 6 19 60–67 45

15. Eger SE 38 13 5 20 47–66 44

16. Jászberény 38 10 5 23 44–71 35

17. Salgótarján 38 7 10 21 38–65 31

18. Hidasnémeti 38 7 6 25 39–109 27

19. Tállya 38 5 6 27 27–104 21

20. Törökszentmiklós 38 4 9 25 36–93 21

Góllövőlista

10 gólos: Nagy-Kolozsvári Dániel

5 gólos: Pölöskei Péter

4 gólos: Hegedűs Dávid, Nagy Gergely, Vajda Ákos

3 gólos: Antal Zsolt, Tóth Ákos, Zimányi Ádám

2 gólos: Berki Péter, Olasz Dénes, Pál Szabolcs

1 gólos: Farkas Krisztián, Hadnagy Bence, Kacsó Botond

Öngól: 2, Szabó Sándor (DVSC II.). Baranyi Bence (Tállya)

Fegyelmezések

Piros lap (8): Lencsés Balázs 2, Pál Szabolcs, Juhász Gergő, Valkay Richárd, Nagy Gergely, Rébék Richárd 1–1

Sárga lapok (53): Pál Szabolcs 10, Nagy-Kolozsvári Dániel 7, Hegedűs Dávid, Juhász Gergő, Vajda Ákos, Zimányi Ádám 5–5, Valkay Richárd, Farkas Krisztián 3–3, Debreczeni Dávid 2, Lencsés Balázs, Medveczki Máté, Nagy Gergely, Rébék Richárd, Dobler Szabolcs, Hadnagy Bence, Olasz Dénes,Tóth Ákos 1–1

A legtöbb egyéni játékperc (1–11., 30 játékos lépett pályára)

Debreczeni Dávid 2971

Nagy-Kolozsvári Dániel 2842

Juhász Gergő 2707

Hegedűs Dávid 2372

Vajda Ákos 2164

Hadnagy Bence 1875

Antal Zsolt 1793

Pölöskei Péter 1733

Zimányi Ádám 1635

Pál Szabolcs 1629

Farkas Krisztián 1469