A Füzesabony-Erőss út csapatánál egy héttel ezelőtt jelentették be, hogy Antal Zsolt, Debreczeni Dávid, Farkas Krisztián és Vajda Ákos személyében az Eger SE NB III-as együttesétől négy futballistával állapodtak meg. Az is napvilágot látott már, hogy Nagy-Kolozsvári Dániel az NB II-es Siófok színeiben folytatja pályafutását, miközben távozik a kapus Varga Huba Levente is. Arról a minap adott hírt az ESE hivatalos honlapja, hogy Lencsés Balázs és Pál Szabolcs is máshol kezdi majd az új idényt. Utóbbi játékos portálunknak elmondta, hogy a foci mellett dolgozik, amit nem tud összehangolni az egri szerepléssel.

A piros-kékek vezetőedzője, Szekeres Adrián az érkezőkkel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Olyan posztokra érkeznek játékosak, ahonnan el is mentek, szinte majdnem minden szekcióból, valamint kifejezetten több labdarúgót szeretnénk igazolni a támadósorba. Jelenleg az érkezőkkel intenzív tárgyalásokban vagyunk, voltunk az elmúlt időszakban. Lesznek olyan játékosok, akik a fiatalításunk jegyében érkeznek és nem feltétlenül az első csapatban kapnak helyet” – írta az egerse.com.

A július 31-én kezdődő 2022/23-as idényre június 21-én kezdi a közös a munkát az Eger SE kerete. Felkészülési mérkőzésből négyet iktattak programba az egriek.

„Nem vagyok edzőmérkőzés-párti, játékosként sem voltam az, de nyilván azokat az edzőmeccseket, azt a minimális létszámú találkozót, ami most négynél állt meg, azokat lejátsszuk, már csak azért is, mert az új játékosok ott tudják legjobban bizonyítani, hogy elsajátították azokat a dolgokat, amelyeket kérek tőlük, illetve ott tudnak minél jobban összecsiszolódni” – tette hozzá Szekeres Adrián.

Az Eger SE tervezett felkészülési mérkőzései

Június 29., szerda: BVSC-Zugló

Július 13., szerda: Mezőkövesd Zsóry FC II.

Július 16., szombat: DVTK II.

Július 24., vasárnap Egerszalók

A helyszínekről és az időpontokról később ad tájékoztatást a klub.