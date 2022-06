– Több mérkőzésen is foghíjasan álltunk ki, de a szívünk vitt előre bennünket. A lányok nagyon jól játszottak, teljes mértékben elégedett vagyok velük és rettentően büszke vagyok rájuk. A döntőt az a csapat nyerte, amelyik jobban akarta a sikert – értékelt a kupagyőztes ESE edzőjeként Hegedűs Zsolt.

A vesztes fél szakvezetője, Kiss Sándor szervezett döntőbeli vetélytársról és különleges egyéni teljesítményről beszélt.

– Az egriek Jakab Zsófiára építették a játékukat, aki kimagaslott a mezőnyből. Próbáltuk kikapcsolni, de sajnos nem sikerült. Hátrányból futva az eredmény után a lehetőségeinkkel nem tudtunk élni, és ez vereséghez vezetett – összegzett a Loki trénere.

A döntőben két gólt lőtt és egy gólpasszt adott futballista méltán érdemelte ki a legjobb mezőnyjátékost megillető címet.

– Mindent beletettünk, nagyon küzdöttünk, hogy meglegyen az első hely, ami sikerült, miközben személy szerint nagyon élveztem ezt a napot – fogalmazott Jakab Zsófia.



Ugyancsak második helyen zárt és ugyancsak a lányoknál az FC Hatvan csapata. Az Ofella Zsombor irányította kék-sárgákat a 2010-es korosztályban egyedül az Astra HFC alakulata előzte meg. Ezüstérem jutott az ESE 2009-es korosztályt erősítő alakulatának is.

– Ha a torna előtt azt mondják nekünk, hogy döntőt játszunk, akkor azt abban a pillanatban aláírtuk volna. A fináléban a kassaiak jobbak voltak, megérdemelten győztek. Mi nem aranyat veszítettünk, hanem ezüstérmet nyertük – közölte az egriek edzője, Bánka Balázs.

A helyosztókon érdekelt további szűkebb hazánkbeli csapatként az Eger SE 2014-es korosztályú fiúi bronzérmet vihettek haza, a Gyöngyösi AK 2008-as leányai pedig negyedikként zártak.

És, ha már zárás, akkor a végszót a házigazda Egri Focisuli SE nevében Csuhay Szabolcs kapta, illetve adta meg.

– Örülünk, hogy a szokásos időpontban tudtuk lebonyolítani a tornát, így sokkal több csapat nevezett. Több gárda használta ki, hogy szponzoraink jóvoltából kedvezményesen lehetett a stranfürdőbe, illetve a várba látogatni, így komplexebb programot nyújthattunk az ideérkezőknek. Annak is örülünk, hogy a határainkon túlról is jöttek klubok, a támogatóknak pedig hálásak vagyunk, hogy a 29. nemzetközi tornát is lebonyolíthattuk – mondta Csuhay Szabolcs.

A 2008-as korosztályú leányoknál az Eger SE játékosai állhattak a dobogó tetejére

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A dobogós sorrendje

FIÚK

2009-es korosztály

1. FC Kosice (szlovákiai)

2. Eger SE

3. Gödöllői SK „A”

4. Szolnoki Máv UFC

Különdíjak

Gólkirály: Toldi Máté (Gödöllői SK)

Legjobb kapus: Tarnóczi Noel (Eger SE)

Legjobb mezőnyjátékos: Lukas Brosztl (FC Kosice)