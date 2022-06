Petrovics Anna, Blaskó Viviána (mindkettő Füzesabonyi SC) Szerző Regina (Szent István SE) és Vanda Szilvia (Gödöllői KC) már elkötelezte magát a HKSZSE női csapatához, de az érkezők sora vélhetően még nem ér véget.

– Úgy tűnik, sikerül együtt tartani a tavalyi csapat magját – jelentette ki a klub első embere, Antalóczy Péter. – A kapus Antóni Viktóriával és a 180 találattal házi gólkirály Rózsa Veronikával még tárgyalunk, de bízom benne, hogy mindkét hölgyet sikerül maradásra bírni. Az új igazolásokkal tovább színesedhez a repertoár és kiegyensúlyozottabb teljesítményre lehet képes a csapat. Az érkezők listája még bővülhet, az is fontos szempont, hogy sikerül-e megegyezni Antonival és Rózsával. Az edzői feladatokat a folytatásban is Bárány Zsolt látja el. Konkrét célkitűzéseket csak azok után fogalmazhatunk meg, miután látjuk hogy melyik csoportba kerülünk a 2022/23-as szezonra és ott milyen játékerőt képviselnek majd az ellenfelek. Az NB I/B-s küzdelmek átszervezésével az alacsonyabb osztályú gárdák is alaposan megerősödhetnek.

A 2021/22-es szezonban az OKTAT60 Hatvani KSzSE szűkös kerettel is a hetedik helyen zárt az NB II. Északkeleti csoportjában. A szerzett pontok tekintetében Király Ramónáék felülmúlták az előzetes várakozásokat, de a klubelnök szerint lehetett volna ez még jobb is.

– Felemás érzésem vannak, mert a sikerek ellenére akadtak olyan mérkőzések amelyekből többet is kihozhattunk volna – folytatta Antalóczy Péter. – Gondolok itt elsősorban a hevesiek elleni csatákra, a megyei riválissal szemben itthon és vendégként is értékes pontokat hullajtottunk. Ugyanakkor a mérleg másik serpenyőjében ott áll az ezüstérmes Füzesabony elleni két döntetlen is, amely azért egyértelmű bravúr kategória. Az elvárásokat sikerült teljesíteni.

A szezont még a Kodály Zoltán Általános Iskola csarnokában kezdte, majd Turán hat mérkőzést játszott, mígnem márciusban már az új hatvani sportcsarnokban fogadhatta bajnoki ellenfelét a hatvani gárda. A Kállósemjéni SZSE-Újfehértő elleni 32–24-es sikert újabb két győzelem követte, az egyetlen vereséget a Vitka SE elleni szezonzárón szenvedték el (18–23) Ledacs Kiss Szonjáék.

– Azzal, hogy a nagyközönség előtt is megnyithatta kapuit a sportcsarnok reményeim szerint új időszámítás kezdődik a város életében, mi pedig igyekszünk színvonalas sporteseményekkel megtölteni a létesítményt – zárta szavait Antalóczy Péter.