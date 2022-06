– Négy játékossal kevesebben fejeztük be a szezont, mint ahogy tavaly ősszel elkezdtük – mondta a hevesiek edzője, Makó Nándor. – Molnár Julianna gyermekáldás miatt hagyott fel a kézilabdázással, míg Módos Nikoletta, Nagy Nikoletta és Kiss Tamara szezon közbeni kiválás fájó pont volt csapatunk életében. Jelentős a lemorzsolódás, amit sajnos a mi eszközeinkkel nem tudunk kordában tartani. Az élet számos területén kiveszőben a becsület, a kitartás és az alázat. Az emberi értékek ápolása háttérbe szorul, ami nagyon rossz irány. Ha ez így folytatódik, egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül a munkánk.

A Hevesi SE ifjúsági együttese bronzérmesként végzett a III. osztály D-csoportjában ami azért megsüvegelendő, mert a csapat jelentős része a felnőtteknél is számításba kerül, miközben itt is jelentős a lemorzsolódás.

– Végig igyekeztem úgy csatasorba állítani a lányokat, hogy elsőbbséget élvez a felnőtt gárda minél jobb szereplése, ennek ellenére az ifjúsági mezőnyben is szép sikert értünk el – magyarázza a szakember.

Arra a kérdésre, hogy mindezek ismeretében milyen úton halad tovább a hevesi női kézilabda Makó így válaszolt:

– A kilencedik helyezéssel papíron kiestünk az NB II-ből, ennek ellenére jó esély mutatkozik arra, hogy a 2022/23-as szezont is a harmadosztályban kezdjük. A nevezni az NB II-re fogunk, s reménykedünk abban, hogy kedvező elbírálásban részesülünk. Az optimizmusunkat erősítheti, hogy a sportágban terjedő információk szerint még a sereghajtó Kállósemjén is bizakodhat a bennmaradásban. Az évzárón jelen lévőknek megköszöntem az egész éves kitartó munkájukat, s elmondtam, hogy nagyon büszke vagyok rájuk. Úgy vágtunk neki a nyári szünetnek, hogy a folytatásban is életben tartjuk a hevesi női kézilabdát.

A házi góllövőlista

Kakuk Lili 21 mérkőzés/91 gól, Vizes Bettina 17/83, Balog Renáta 17/75, Adácsi Laura 21/74, Adácsi Noémi 22/62, Regéczi Zsófia 19/57, Vereb Napsugár 21/41, Molnár Julianna 10/27, Nagy Eszter 15/21, Góbor Nikolett 21/18, Pásztor Virág 21/11, Kiss Tamara 14/9, Nagy Nikoletta 20/3, Holló Fanni 21/2, Módos Nikoletta 3/1, Steczina Panna 4/1, Balázs Panna 8/1.

NB I., Északkelet, nők

1. DVSC U22 22 22 – – 803–447 44

2. Füzesabony 22 15 3 4 700–583 33

3. Vitka SE 22 15 2 5 636–508 32

4. Salgótarján 22 14 3 5 679–589 31

5. Kazincbarcika 22 12 2 8 690–629 26

6. Mátészalka 22 12 1 9 666–628 25

7. Hatvan 22 9 4 9 559–574 22

8. Borsod SK 22 8 2 12 640–662 18

9. Heves 22 7 1 14 577–644 15

10. Lóci DSE 22 5 – 17 589–754 10

11. H.böszörmény 22 2 1 19 544–775 5

12. Kállósemjén 22 1 1 20 502–792 3