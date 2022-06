– Hatalmas csatában maradtak alul a Schielsz-Budakalásszal szemben, amely összesítésben öt góllal bizonyult jobbnak (58–53) a Ligakupa döntőjének kétmeccses párharcában. Hogyan élték meg a finálét?

– Nyilván szerettünk volna nyerni, de az egész sorozatot figyelembe véve pozitív a kép – válaszolt a gyöngyösiek beállója, Hegedüs Márk. – Fiatal játékosaink egyénileg és a csapatjátékban is sokat léptek előre, ami biztató a jövőt illetően.

– A pályán belül hogy érezte, mi hozta a különbséget?

– Elfogytunk a végére. Nagy Benedek és a derékproblémákkal bajlódó Uros Vilovszki pályára sem léphetett, de Gráf Martin is fájdalomcsillapítókkal tudta csak vállalni a játékot. A mérkőzésen aztán Ubornyák Dávidot is elveszítettük, amit már nem bírt el a csapat. A Budakalász a belső posztokon komoly élvonalbeli tapasztalattal rendelkező játékosokat vonultatott fel, akikkel már nem tudtuk tartani a lépést.

– Pedig a korábbi négygólos hátrányt az utolsó tíz percre egy már megtizedelt csapattal is kettőre csökkentették, ismét nyílttá téve ezzel a párharcot. Az jelentette a fordulópontot?

– A mérkőzés előtt megfogadtuk, hogy az utolsó leheletünkig küzdeni fogunk. Legyen bármi is az eredmény, emelt fővel jöhessünk le a pályáról. Ez így is történt, nagyon büszke vagyok a társakra.

– Az NB I-ben sikerült megszerezni a hatodik helyet, a kizárólag magyar játékosok számára kiírt Ligakupában pedig másodikként zártak. Maradt Önben hiányérzet?

– Nincs okunk szomorkodni. Csütörtökön megtartottuk az évzáró összejövetelt, ahol ez is megerősítést nyert. Következhet a nyári szünet, majd július 13-án újult erővel vághatunk bele az új kihívásokba.