– A 2020/21-es szezonban 23 ponttal végeztek a tabella nyolcadik helyén, míg idén mindössze 10 pontot szorgoskodtak össze. Az okokat keresve mire jutottak?

– Nehéz erre egyértelmű választ adni, hiszen több tényező is befolyásolhatta a mélyrepülést – válaszolt az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Vélhetően akadtak, akik nem jól dolgozták fel az előző évi sikert, hiszen az egyéni teljesítmények tekintetében jelentős visszaesés volt tapasztalható. Persze azt is látni kell, hogy Schmid Péter és Rédei István személyében tavaly nyáron két meghatározó játékosunkat is elveszítettünk, amivel a támadójáték és a védekezés is csorbát szenvedett.

– Talán ezerszer is végig futtatta már az agyán a szezon történéseit. Melyik mérkőzések számítottak a legfőbb mérföldkőnek?

– A gyenge kezdés alapjaiban meghatározta az idényt, efelől kétségem sincs. Mindig fontos, hogy egy csapat mikor szerzi meg az első pontjait, ami hitet és lendületet ad a folytatásra. A Dabas elleni nyitányon alulmaradtunk, ha azt a meccset megnyerjük, talán minden másképp alakul. Hazai környezetben aztán hónapokig nem szereztünk pontot, ráadásul nem is játszottunk igazán jól. Ezek mind mérföldkövei voltak a szereplésünknek. Minden egyes kudarcba fulladt mérkőzéssel veszítettünk a hitünkből.

– Télen Molnár Balázs, az argentin Franco Gavidia és az iráni Szadzsad Eszteki személyében jelentős erősítés érkezett a csapathoz, de a várt áttörést ez sem hozta meg. Csalódást okoztak az új szerzemények?

– Azt látni kell, hogy januárban kiemelkedő játékost Egerbe hozni, ráadásul egy kieső helyen álló csapathoz, nagyon nehéz. Ennek ellenére megpróbáltuk, s azt gondolom, a lehetőségekhez képest jól is igazoltunk. Érezhetően sikerült új lendületet venni, de a nagy erőlködésnek végül nyögés lett vége. Nem tudtunk csapatként jól működni, a kézilabdázók sokszor egyénileg akarták megoldani a feladatokat, s rossz döntéseket hoztak. Sajnos a sorsdöntő meccseken az új játékosok sem tudtak a segítségünkre lenni, a rájuk szabott szerepet nem tudták betölteni.

– Főként a hazai mérkőzésekért kár. Ami az elmúlt években biztos alapot jelentett, azt idén miért nem tudták az előnyünkre váltani?

– Sajnos azzal, hogy a hazai meccsek folyamatosan kudarcba fulladtak, a játékosok elbizonytalanodtak. Nyomasztóvá vált, hogy nem tudjuk kiszolgálni a közönséget, pedig a szurkolókon semmi sem múlt. Egyszer sem éreztük, hogy magukra maradtunk, rengeteg szeretetet kaptunk a lelátóról. A gyenge hazai mérleg végül hozta magával a kiesést.

– Tekintsünk előre. A szerződése 2023 nyaráig szól. Kitölti?

– Igen, továbbra is én felelek a szakmai munkáért.

– Ahogy arra 2016-ban már akadt példa, az NB I. 13. helyezettje abban az esetben maradhat az élvonalban, ha a feljutásra jogosult csapatok közül akad, amelyik nem vállalja az osztályváltást. A jelenlegi állás szerint ebben mennyire bízhatnak?

– Minden valószínűség szerint az NB I/B első két helyezettje, a bajnok Budai Farkasok és a második Cegléd is él a feljebb lépés lehetőségével. A nevezési határidő július 15., de úgy tűnik ez már csak formaság. Mi már egyértelműen a másodosztályra készülünk.

– Lehet tudni, hogy az idei keretből kikkel számolhat a folytatásban?

– Túlzás nélkül állítható, hogy teljesen új csapatot kell építeni. A klubot hosszú ideje szolgáló Kiss Gergő és Lezák Áron az elsők között biztosított bennünket arról, hogy a következő szezonban is az együttes rendelkezésére áll. Rajtuk kívül Tóvizi Tamás és Száva Máté is nálunk folytatja, a többiek új kihívásokat keresve a váltás mellett döntöttek. Rendkívül nehéz feladat előtt állunk, mert a vezetőséggel együtt szeretnénk olyan csapatot verbuválni, amely az azonnali visszajutást tűzheti ki célul. A jövőt építjük, de nagyon kevés olyan játékos található a piacon, aki megfelel az elvárásoknak. S itt nem is feltétlen az anyagiakra gondolok.

– Az újonnan érkezőkről kaphatunk információt?

– Előrehaladott tárgyalások zajlanak, de konkrétumokkal egyelőre nem tudok szolgálni. Bízom benne, hogy néhány héten belül már pozitívabban látjuk a jövőt. A felkészülést július 18-án kezdjük.

A 2021/22-es alapszakasz végeredménye

1. Veszprém 26 24 2 – 931–687 50

2. Szeged 26 23 1 2 913–654 47

3. Balatonfüred 26 17 2 7 806–733 36

4. FTC 26 17 – 9 826–776 34

5. Tatabánya 26 15 2 9 774–750 32

6. Gyöngyös 26 14 1 11 751–759 29

7. Komló 26 11 3 12 753–771 25

8. Budakalász 26 10 4 12 696–754 24

9. Csurgó 26 11 1 14 659–723 23

10. Veszprémi KKFT 26 7 2 17 726–789 16

11. Dabas 26 6 3 17 683–762 15

12. NEKA 26 7 1 18 694–777 15

13. Eger 26 4 2 20 716–844 10

14. Kecskemét 26 4 – 22 675–824 8

A házi góllövőlista

Simon Machác (szlovák) 26 mérkőzés/110 gól

Tóth Rajmond 26/108

Rolandas Bernatonis 26/93

Pulay Gábor 22/76

Lezák Áron 26/76

Szadzsad Eszteki (iráni) 12/53

Szuharev Lev 20/36

Lakosy Máté 26/31

Kovács Márk 24/29

Tóvizi Tamás 23/28

Száva Máté 23/21

Holdosi Bence 12/18

Molnár Balázs 14/18

Szepesi Noel 22/8

Franco Gavidia (argentin) 12/6

Balogh Tibor 26/3

Kiss Gergő 25/2