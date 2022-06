A házigazda klub legfiatalabb versenyzője, a 2015-ös születésű Győri Roland több számot követően is a dobogó legfelső fokáról fogadhatta a gratulációkat. Élen járt az éremszerzésben Ozsvárt Gábor és Magda Boldizsár is, utóbbi a 100 méter gyorson elért győzelmével átvehette a Dr. Csépe György-emlékszám legjobbjának járó serleget is. A parafás lányok közül teljesítményével Győri Lizett, Leskó Katica és Várkonyi Lili került a figyelem fókuszába.

A verseny utolsó részeként az immár hagyományos családi váltó küzdelmeit izgulhatta végig a nagyközönség, ahol egy szülő és egy gyermek úszott 50-50 métert. A nagy sikerű versenyszámot Leskó Ferenc és lánya Katica nyerte.