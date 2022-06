Apc–Visonta 2–4 (2–3)

Apc, 60 néző. V.: Orovecz Tamás (Szarvas L., Nyitrai G.).

Apc: Kozsa T. (Beregi D., 55.) – Kolarovszki J. (Szántó N., 68.), Parádi J., Bajka L., Kovács Z., György F. (Kéri T., 65.), Lakatos V. (Corodea C., 77.), Kun K., Beleznai L., Vidák M., Juhász G. Játékos-edző: Parádi János.

Visonta: Szabó T. – Kis M., Váradi A., Tari Z., Gubala Á., Molnár B. (Molnár A., 77.), Tresó M. (Kernács M., 68.), Tóth T. (Kernács Á., 46.), Vidra R., Váradi N. (Mádi A., 88.), Kiss I. (Darók D., 46.). Edző: Dérfi Zoltán.

Gól: Lakatos V. (22.), Kolarovszki J. (39), ill. Kis I. (6., 38.), Váradi A. (24.), Váradi N. (70.).

Jók: mindkét csapat játékosai dicséretet érdemelnek.

Parádi János: – Az első félidei játék alapján több volt ebben a mérkőzésben. Sok sikert Kozsa Tibi barátomnak az élet minden területén. Köszönjük Tibi!

Dérfi Zoltán: – Feljutóhelyen végeztünk, csak apróságokon múlt a bajnoki cím. A feljutással kapcsolatban két gondolat: amíg hat utánpótlás csapat kell egy 1100 fős településnek is, addig szóba sem jöhet a feljutás, az anyagiakról már nem is beszélek.

Egerszólát–Tarnamente SSZE 13–0 (6–0)

Egerszólát, 100 néző. V.: Varga László (Szigetvári Zs., Varga Marianna).

Egerszólát: Kocsis Á. – Montvai Z. (Varga B., 76.), Bozó Z. (Horváth L., 64.), Török M. (Tordai V., 46.), Bata Á., Szabó K. (Kristály P., 46.), Surjánszki M. (Nagy B., 64.), Holló G., Zsidó L., Malacsik K. (Vitai K., 76.), Jakubik Zs. (Kristály Sz., 76.) Edzők: Ifj. Horváth László, Linninger István.

Tarnamente: Szűcs L. – Bak K. (Krisztián Gergő, 28.), Czakó T., Kulics A., Farkas O., Nagy S., Krisztián Zs., Vezekényi M. (Erki Z., 53.), Harangi T., Farkas M., Bodó B. (Krisztián Gábor, 73.). Edző: Gál Gábor.

Gól: Holló G. (5., 9., 10., 40., 58., 67., 73., 78.), Montvai Z. (32.), Zsidó L. (35., 89.), Bata Á. (61.), Kristály Sz. (88.).

Jók: Holló G. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. senki.

Bata Árpád, csapatkapitány: – Gratulálok Holló Gergőnek a gólkirályi címhez, a Mátraderecskének a bajnoki címhez és Zsidó Lászlónak az év góljához!

Gál Gábor: – Gratulálok az Egerszólátnak és köszönöm a lehetőséget a Tarnamentének, akiknek sok sikert kívánok a továbbiakban.

Atkár–Abasár 5–1 (2–1)

Atkár, 50 néző. V.: Dajkó Tamás (Lucián J., Molnár D.).

Atkár: Kovács T. – Táncos R., Erdei T. (Kiss D., 46.), Garcsik T., Csuka R., Szűcs K., Barabás H., Pelle M., Cseh J., Lehótszky M. (Simonkovits A., 46.), Molnár J. (Táncos T., 72.). Játékos-edző: Kovács Tamás.

Abasár: Juhász D. – Horváth R., Báder D., Szűcs B., Szebenyi J., Benedek D., Suha Z., Bajzát M., Rostás R., Huszár N., Palásti K. Edző: Klenovics Róbert.

Gól: Palásti K. (3. – öngól), Szűcs K. (36., 56., 59.), Simonkovits A. (52.), ill. Horváth R. (19.).

Jók: Szűcs K., Pelle M., Kiss D., Cseh J., ill. Bajzát M., Báder D., Juhász D., Horváth R.

Kovács Tamás: – Megérdemelt győzelemmel zártuk a szezont, örülünk a megszerzett 5. helynek. Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában részt vett ebben az évben.

Klenovics Róbert: – Hatperces rövidzárlat eldöntötte a mérkőzést. Köszönöm azoknak, akik eljöttek az utolsó mérkőzésre és az öt ifistának is. Köszönjük a csapat vezetőinek az éves munkáját!

Forrás: adatbank.mlsz.hu

Zagyvaszántó–Nagyréde 10–3 (5–1)

Zagyvaszántó. V.: Török Mihály (Lovas N., Vas T.).

Zagyvaszántó: Czák A. (Bódi K., 45.) – Gyurovics P. (Koren V., 46.), Kiss G. (Kratofil Cs., 46.), Szaka I., Orosz T., Cseh J. (Fodor M., 46.), Szeberényi Zs., Szeberényi M. (Fodor G., 46.), Gál B., Juhász Zs. (Szegedi F., 63.), Juhász T. Edző: Rozmaring Péter.

Nagyréde: Gál L. – Tóth K., Jurecska R., Varga K., Bencsik D., Maksa Z., Tóth G., Kovács T., Kiss D., Nagy A., Kolláti B. Edző: Tóth Tibor.

Gól: Kiss G. (9., 38.), Gál B. (12. – 11-esből, 75., 83.), Szeberényi M. (15.), Juhász T. (28.), Kovács T. (51. – öngól), Kratofil Cs. (64.), Orosz T. (81.), ill. Bencsik D. (32.), Tóth K. (68.), Varga K. (89.).

Kiállítva: Tóth G. (11.).

Hatvani Lokomotív–Vámosgyörk 2–4 (2–2)

Hatvan, Lokomotív Sporttelep. V.: Várallyay Miklós (Kiss-Szemán Hanna, Juhász S.).

Hatvan: Lados I. – Nikl G., Abelovszki R., Kiss S., Gohér G. (Rücker B., 70.), Szivák D., Maczkó G., Tóth P., Döme T. (Mityók K., 78.), Szivos R. (Takó N., 70.), Nagy Sz. Játékos-edző: Tóth Péter.

Vámosgyörk: Kiss D. – Király Sz., Kotka R., Palik V., Barkóczi B., Horváth D. (Illés M., 68.), Kluk T., Gedei Z., Galó K., Farkas M., Bagi B. Edző: Szerdahelyi Gábor.

Gól: Szivos R. (11.), Szivák D. (15.), ill. Farkas M. (27., 50.), Galó K. (31.), Gedei Z. (94.).

Kiállítva: Király Sz. (73.).

Jók: az egész hazai csapat, ill. Kiss D. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

Tóth Péter: – A szerencsésebb csapat nyert. Jó pihenést mindenkinek!

Szerdahelyi Gábor: – Mezőnyjátékossal a kapuban, 0–2-ről megfordítva az eredményt, igazi gálameccsel búcsúztattuk a szezont. Gratulálok a csapatnak!

Szabadnapos: MSE-Mátraballa, Hevesi LSC II.-Hevesvezekény