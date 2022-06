– Hosszú előkészítő munka végére tettek pontot azzal, hogy nemrégiben kihirdették az NB I.-es csapat jövő évi keretét. Minden kérdést sikerült tisztázni a folytatást illetően?

– Valóban összeállt a csapat, amelybe nyolc új játékos és dr. Bíró Balázs személyében új szakmai vezető is érkezik – válaszolt a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke, Nagy Attila. – A pénzügyi tervezés még zajlik, ezekben a hetekben válhat véglegessé a költségvetésünk. Árgus szemekkel figyeljük a gazdaságban zajló folyamatokat. A fokozódó energiaárak az élet minden területére begyűrűznek, ezeket figyelembe véve kell tervezni. A június még tartogathat kihívásokat de bízom benne, hogy mire az új csapat munkába áll már egy kicsit hátradőlhetünk.

– Tavasszal az egyesület életében nem szokványos átalakulást kellett levezényelnie és váratlan edzőcsere is megoldásra váró feladatot jelentett. Mennyire volt nehéz ezeket kezelni?

– Decemberben már javarészt tudni lehetett, hogy kik azok a kézilabdázók, akikre a következő szezonban már nem számíthatunk. Ennek ismeretében kezdtünk el dolgozni a pótlásukon. A hiányposztok betöltésére van egy megszokott eljárás, idén inkább a nagyobb mozgás jelentett kihívást. Konkoly Csaba idő előtti távozását házon belül orvosoltuk. Bíztam benne, hogy sikerül vele befejezni a szezont, de az élet mást hozott. Nagyon a szívünkhöz nőtt ez a társaság. A távozókat méltó búcsúztatásban részesítettük hozzátéve, hogy a jövőben is mindig nyitva áll előttük a sportcsarnok ajtaja.

– A távozók maguk döntöttek a jövőjükről?

– Öt éves periódusban gondolkodunk, amelynek zenitjét a befejezetlen 2019/20-as szezon jelentette. A pandémia a harmadik helyen érte a csapatot, s akkor már sejteni lehetett, hogy visszaesés kezdődik a kérdés csak az, milyen ütemben. A váltás mára érett meg, ezt mindkét fél érezte. Ahhoz, hogy ismét felfelé ívelő pályára lépjünk új szereplők is kellenek. A sportban ez egy természetes folyamat.

– Az NB I.-ben hatodikként zártak, a Magyar Kupában a negyeddöntőig meneteltek, míg a magyar játékosok számára kiírt Ligakupában a döntő jelentette a végállomást. Mindent összevetve maradt Önben hiányérzet az elmúlt szezon kapcsán?

– Közel álltunk ahhoz, hogy 2019 után másodszor is elhódítsuk a Ligakupát, de nem érdemtelen a Budakalász győzelme sem. Emiatt bánkódtam egy kicsit, de az összkép ezzel együtt is pozitív. Ebből a szezonból kihoztuk amit lehetett. Bízom benne, hogy a fiataljaink fejlődése töretlen marad, s akkor jövőre is versenyben lehetünk a Ligakupa megnyeréséért.

– Mi számított a csapat legnagyobb erényének?

– A kohéziót venném előre. A játékosok jól kiegészítették egymást, az együttes végig egységes képet mutatott. Ebből adódóan nehéz volt fogást találni a gárdán, mindig akadt, akik extra teljesítménnyel rukkolt elő.

– A legnagyobb sikernek pedig kétségkívül a Pick Szeged legyőzése számított. Mennyire lehetett erre számítani?

– Tartozunk azzal a közönségünknek, hogy legyen bárki is az ellenfél, nem adjuk olcsón a bőrünket, minden csapat küzdjön meg a két pontért. Természetesen a Szeged elleni sikerhez szerencsés csillagzat is kellett, a Tisza-partiak néhány nappal a Bajnokok Ligájából való kiesés után nem tudtak valós tudásuknak megfelelően teljesíteni. Nagyon sokat számít, hogy egy csapat milyen mentális állapotban lép pályára.

– A Gyöngyös mentális erejét viszont az is jól mutatja, hogy az edzőváltás után is felfelé ívelő pályán maradt a csapat. Ezt hogyan sikerült elérni?

– Hadd kezdjem azzal, hogy miután napvilágot látott, hogy a nyáron egy csapatra való játékos veszi a kalapját, sokan leírtak bennünket: már nem lesz meg a kellő motiváció és ez az eredményességen is meglátszik majd. Ismerve a játékosokat én nem rettentem meg. Mindenki szívvel lélekkel dolgozott azért, hogy amikor eljön a búcsú pillanata sportemberként köszönhessünk el egymástól. Örültek egymás sikerének. Kétségtelen, hogy a Sándor Ákos, Kiss Dániel edzőpáros kellőképpen felrázta a csapatot, ezt sem hagyhatjuk említés nélkül.

– Milyennek látja a jövő Gyöngyösét? A nehezedő gazdasági helyzet ellenére is tudják tartani a szintet?

– A folytatásban is szeretnénk az elmúlt évekhez hasonló eredményes csapatot kialakítani, amely képes lehet évről évre az 5–6. hely valamelyikén végezni. A nemzetközi kupaszereplés továbbra is óriási kihívással kecsegtet, ami a támogatókat is kellőképpen megmozgatná. Stabil, kiegyensúlyozott bajnoki szereplésben bízunk, miközben minden évben versenyben szeretnénk lenni a Ligakupa megszerzéséért.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös 2022/23-as keret

Kapusok: Aleksandar Tomics (szerb), Bartucz László, Gyánti Barnabás

Jobbszélsők: Gábori Máté, Lakosy Máté

Jobbátlövők: Schäffer Zsolt, Lucian Bura (horvát), Jaros Olivér

Irányítók: Gráf Martin, Martin Potisk (szlovák), Schmid Péter

Beállók: Hegedüs Márk, Jóga Norbert, Rosta Bálint

Balátlövők: Dino Hamidovic (bosnyák), Halász Levente, Nkousa Dávid

Balszélsők: Varsandán Milán, Menyhárt Máté, Gyallai Bercel

Védekező: Gerdán Tibor

Vezetőedző: Dr. Bíró Balázs

A 2021/22-es alapszakasz végeredménye

1. Veszprém 26 24 2 – 931–687 50

2. Szeged 26 23 1 2 913–654 47

3. Balatonfüred 26 17 2 7 806–733 36

4. FTC 26 17 – 9 826–776 34

5. Tatabánya 26 15 2 9 774–750 32

6. Gyöngyös 26 14 1 11 751–759 29

7. Komló 26 11 3 12 753–771 25

8. Budakalász 26 10 4 12 696–754 24

9. Csurgó 26 11 1 14 659–723 23

10. Veszprémi KKFT 26 7 2 17 726–789 16

11. Dabas 26 6 3 17 683–762 15

12. NEKA 26 7 1 18 694–777 15

13. Eger 26 4 2 20 716–844 10

14. Kecskemét 26 4 – 22 675–824 8

A házi góllövőlista

Mitar Markez (szerb) 25 mérkőzés/137 gól, Varsandán Milán 24/98, Dino Hamidovic (bosnyák) 24/94, Ubornyák Dávid 26/85, Lubomir Duris (szlovák) 26/73, Hegedüs Márk 18/69, Uros Vilovszki (szerb-magyar) 22/56, Marko Vaszics (szerb-magyar) 22/37, Papp Bence 20/34, Gábori Máté 24/29, Rosta Bálint 11/10, Gráf Martin 23/10, Jaros Olivér 11/6, Nkousa Dávid Luc 24/6, Aleszandar Tomics (szerb) 26/3, Mátyás Balázs 11/2, Urbán Egon 2/1, Gyallai Bercel 5/1