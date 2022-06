A maratoni megmérettetésen, utolsó színpadra lépésük 22 óra után volt. Mind a hét produkciójuk kiemelkedően szerepelt és díjazott lett! A modern formáció aranyat ért, de a kortárs formáció is harmadik lett. A duettek első, második és harmadik helyezést szereztek. A két szóló második és negyedik helyezést kapott. Két különdíjjal is jutalmazták táncainkat. A koreográfiákat Rubi Anna készítette és Gulyik Judit tanította be.

Büszkék lehetnek a továbbképzős évfolyam növendékei e gyönyörű eredményre! Ezzel megnyílt a lehetőség a táncosok számára, hogy részt vegyenek a június végén rendezendő Európa Bajnokságon!