A gyöngyösi csapat 13 versenyzője indult a 2022-es Seregélyes Kupán.

Eredmények

Pap Bence – Formagyakorlat 2. hely, Önvédelem 2. hely, Gi földharc 2. hely, Stop semi contact 2. hely, C-viadal 2. hely

Urbán Csongor – Formagyakorlat 2. hely, Gi földharc 2. hely, Stop semi contact 2. hely,

Szabó Liliána – Formagyakorlat 1. hely, Gi földharc 1. hely, Stop semi contact 1. hely

Schmiedt Héra – Formagyakorlat 1. hely, Önvédelem 3. hely, Fegyveres formagyakorlat 3. hely, Gi földharc 3. hely, Stop semi contact 1. hely,

Mihályi Jázmin – Formagyakorlat 1. hely, Gi földharc 3. hely, Stop semi contact 3. hely

Kiss Botond – Formagyakorlat 3. hely, Önvédelem 1. hely, Fegyveres formagyakorlat 2. hely, Gi földharc 2. hely, Stop semi contact 2. hely, C-viadal 2. hely

Urbán Lilla – Formagyakorlat 2. hely, Önvédelem 2. hely, Fegyveres formagyakorlat 2. hely, Stop semi contact 2. hely,

Pap Levente – Formagyakorlat 1. hely, Gi földharc 3. hely, C-viadal 2. hely

Kiss Hunor – Fegyveres formagyakorlat 2. hely, Gi földharc 3. hely, C-viadal 1. hely

Viczián Viktor – Gi földharc 2. hely, Stop semi contact 1. hely, C-viadal 2. hely

Fülöp Bence – Gi földharc 2. hely,

Kovács Róbert – Gi földharc 3. hely, Stop semi contact 3. hely, C-viadal 2. hely

Hegedűs Áron – Stop semi contact 3. hely,

Összesen: 10 arany, 22 ezüst, 11 bronz

Luzsi Levente segítőként, Dencinger Dávid edzőként, Kis Vénusz és Tóth Kovács Gergő bíróként volt jelen a versenyen.

Formagyakorlat, önvédelem és fegyveres versenyszámokban nagyon ügyesek voltak a gyerekek. Látszott, hogy mostanában többet gyakoroltuk. A földharc is jól ment mindenkinek. Stop Semibe a Botond és a Bence egészen jól tudta a feladatát, a többiek annyira nem érzik még ezt a szabályrendszert, majd még dolgozunk rajta. C-Viadalt is kevesebbet gyakoroljuk, majd erre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben – fogalmazott Dencinger Dávid vezetőedző.