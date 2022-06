– Maga a csoda a második hely – vágta rá Sivák Sándor arra a felvetésre, hogy 2021/22-es bajnoki évben talán többet kihozott az egerszalóki keretből, mint amire hivatott volt a gárda. A megyei I. osztály idei ezüstérmese a tavalyi 8. helyről lépett fel a dobogóra, míg a 2019/20-es szezon a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt, emiatt értékelhetetlen. Az Egerszalók SE 28 mérkőzésen szerzett 20 győzelemmel, három döntetlennel, öt vereséggel, 64–32-es gólkülönbséggel, és 63 ponttal zárta szezont. Innen csak egy lépés az aranyérem, ám azt már másik trénerrel célozhatja meg az alakulat, vagy szőhet egyéb terveket. Sivák Sándor ugyanis a minap elköszönt a klubtól.

– Nem titok, a Mezőkövesd Zsóry FC II. csapatának leszek az edzője – közölte a szakember. – Több alkalommal is kerestek már a kövesdiek, ám eddig nemet mondat, ezúttal viszont igennel feleltem az ajánlatra. Tettem ezt azért is, mert bajnoki cím megszerzése, ezzel együtt pedig az NB III-ba jutás szerepel elérendő célként, mindezt fiatalokra épülő gárdával.

A szalókiakat (kékben) idén csak a hatvaniak tudták megelőzni

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Sivák Sándor egyéni képzésen szerepet vállaló edzőként eddig is az NB I-es matyó egylet alkalmazásában állt, korábban pedig a sárga-kékek U17-es társulatával nyert NB II-es aranyat. További kötődés, hogy futballistaként is szolgálta a kövesdieket.

– A végén mindig a jóra emlékszik az ember, és magam is így teszek – folytatta. – Nem maradt benne tüske, a vezetők megértették és elfogadták, hogy miért kívánok váltatni. Korrekt, egyenes és a szavukat tartó embereket ismertem meg a szalóki elöljárókban, az élen Varga István polgármesterrel. Úgy érzem, a kapcsolat kölcsönös volt, ezért is működött jól.

Arra a kérdésre, hogy Kövesdre visz-e magával játékost, így felelt Sivák Sándor.

– Mivel a Zsóry II-nél kizárólag fiatalokban kell gondolkodni, egyedül Halász Dominikot (19 éves) szerettem volna, ha velem tart. Sajnos azonban neki a Budapesthez kötődő iskolai elfoglaltságai nem teszik lehetővé a sűrű edzéslátogatást, így nem számíthatok rá.

Sivák Sándorhoz kötődő labdarúgóként anno a kapus Varsányi János (39), Kaszás Norbert (39), Busai Barna (38), Sebe Attila (28) és Sebe Márk (25) írt alá a szalókiakhoz. Utóbbi testvérpár információink szerint Füzesabonyba tart, míg az előbbi hármas tagjai esetében a leállás sem zárható ki.

Új edzőként az idén 20 gólig jutott Montvai Tibor (43) akár jelölt is lehet, mint ahogy az U19-es szalóki gárdát bajnoki címig vezényelt Penti Zoltán előbbre lépése is szóba kerülhet. De akár helyi erőként Balogh László is nyerő megoldásként kínálkozhat.A hajdani Plútós tréner egyébiránt Egerszalók SE felnőtt keretéhez tartozó, 18 éves Balogh Dániel édesapja.