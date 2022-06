Vass István személyében már sikerült megtalálni Nagy Endre utódját edzőként a kispadra, ám a keret kialakítása sokkal nehezebb feladatot jelent a legutóbb a 8. helyen végzett BSC-nél. A 49 éves tréner három éve még játékosként segítette a besenyőieket, hét esztendeje pedig átmeneti megoldásként megbízott játékos-edzőként állt a gárda élén.

– Sok labdarúgó távozik most tőlünk, teljesen új csapatot kell építeni – mondta Vass István a heol-hu-nak. – Az elmúlt szezonbeli állományból talán három-négy futballistára számíthatunk, miközben az U19-es gárdából is hozunk fel fiatalokat. Most köszön vissza csak igazán Tóth László utánpótlás edzőnk munkája! Helybéli, de máshol szereplő játékosok visszacsábítása is terítéken van.