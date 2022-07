Az elmúlt években nyújtott teljesítményével meggyőzte a szakmai stábot, így a 2022/23-as szezonban egri színekben szerepel Kepess János. A 21 éves balszélső az elmúlt idényt kölcsönben az NB I/B-ben 12. helyen zárt BFKA-Balatonfüred együttesében töltötte, ahol 28 tétmérkőzésen 78 gólt szerzett. A Nemzeti Kézilabda Akadémiára 2017 nyarán az FTC együttesétől igazolt.

– Janó tagja volt a 2020/21-es szezonban az NB I/B Nyugati csoportjában bajnoki címet szerzett NEKA együttesének, de az élvonalba már nem tartott az akadémistákkal – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Jó ajánlólevéllel érkezett, bízom benne, hogy Egerben is meg tudja mutatni az erényeit. Gyors, gólerős játékos.

Eközben arról is döntés született, hogy a 2004-es születésű Juhász Patrik is csatlakozhat a felnőttcsapat keretéhez.

Az irányító játékos az elmúlt szezonban a klub ifjúsági és a serdülő csapatban is meghatározó szerepet töltött be, pályára lépett BAZ-Heves megyei férfibajnokságban és a januári Ligakupa csoportmeccsein is. Mindent összevetve a 2021/22-es szezonban 67 tétmérkőzésen 181 gólt szerzett. Tehetségét az ősszel magasabb szinten is megmutathatja.

Így áll az egriek 2022/23-as kerete

Kapusok: Marczika Barnabás (Pick Szeged), Ágoston Áron (Balatonfüredi KSE)

Jobbszélsők: Lezák Áron, Rozner Kevin (PLER Budapest)

Jobbátlövők: Kurucz Máté (Fejér B.Á.L. Veszprém)

Irányító: Tóth Károly (Orosházi FKSE), Juhász Patrik

Beállók: Döme Szabolcs (Orosházi FKSE), Bettembuk Bence

Balátlövők: Tóvizi Tamás, Schekk András (PLER Budapest), Kerezsi Ádám

Balszélsők: Száva Máté, Kepess János (BFKA-Balatonfüred)

Védekező: Kiss Gergő

Vezetőedző: Tóth Edmond