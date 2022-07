A kispályás torna apropóján Simon Sándor köszönte meg mindenkinek részvételt.

– Az ország minden részéről érkeztek játékosok, mivel a hajdani játékvezető, a születésnapos Forgó László (Kuffer) barátai három csapatot is neveztek az Angliában szerzett ismeretségnek köszönhetően – emelte ki Simon, hozzátéve a pontos számvetés hamarosan elkészül, ám azt már most lehet látni, hogy a kitűzött célokat elérték, és „szemmel is nagyon jól látható összeget adhatunk át a két támogatottnak”.

A Tégy jót! Petőfibánya Fejlődéséért és Lakóiért Alapítvány kuratóriumának elnöke is hálával fordult a megjelentek, a segítők felé.

– Ismét öröm volt látni, mennyi embert sikerült megmozgatni a nemes cél érdekében – hangsúlyozta Balázs Gábor. – Külön köszönöm barátaim heteken keresztül végzett kitartó munkáját. Mindamellett, hogy a torna bevételéből jelentős anyagi segítséget nyújthatunk Zsombinak és Ziminek, sikerült felhívni a figyelmet a közösség erejének fontosságára, az egymásra való odafigyelésre. Biztos vagyok benne, hogy aki kilátogatott a sporttelepre számtalan pozitív élménnyel térhetett haza. S ha másnap találkoznak egy egészségkárosodott, segítségre szoruló társukkal, és nem fordítják el a fejüket, hanem biztatóan rámosolyognak, akkor már tettünk valamit egy jobb világért.

A kispályás torna dobogósai

Felnőttek

1. OKTAT 60-Karifa

2. Portugálok

3. Márió Fitness

Gólkirály: Buzma Sándor (OKTAT 60-Karifa)

Legjobb kapus: Vastag Levente (Márió Fitness)

Legjobb játékos: Zimmermann Bence (CNC-EVO-FC)

A felnőttek tornáját az OKTAT 60-Karifa nyerte

Forrás: Soós Tamás

Szeniorok

1. Fehérvári Team

2. Pásztói öregfiúk

3. Hamiskártyások

Gólkirály: Baranyi Richárd (Fehérvári Team)

Legjobb kapus: Szeles Gábor (Pásztói öregfiúk)

Legjobb játékos: Szeles Krisztián (Fehérvári Team)



Öregfiú gálamérkőzésen – PETŐFIBÁNYAI BÁNYÁSZ–FERENCVÁROSI TC 3–3 (1–1). Petőfibánya, 400 néző. V.: Kis Zsolt (Fehér Gy., Schiánszky). PETŐFIBÁNYA: Németh Imre, Kozsa Tibor, Győri Tamás (Deby) – kapusok; Valkó Ferenc, Szluka Norbert, Nagy Gábor, Szabó Tibor, Bicskei Gergő, Csemer Krisztián, Vas Borosi Csaba, Kuris Tamás, Baranyi Richárd, Lénárt Ferenc, Berki Tamás, Godó Győző, Laczkó Péter, Parádi János, Szeles Krisztián. FTC: Szabó Gábor – Keller József, Völgyi Dániel, Fehér Ádám, Holló Richárd, Bubcsó Norbert, Bojan Lazics, Igor Nicsenko, Fischer Pál, Nagy Gergő (jégkorongozó), Kovács Imre, Solti Zoltán, Bánki József, Mucha József, Máté Csaba, Csizmeg Lajos. GÓL: Berki T. 2, Szluka, ill. Nicsenko, Nagy G., Holló.