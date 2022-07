A Hungaroring 1986-ban kapcsolódott be a Forma-1 vérkeringésébe, és azóta minden évben helyt ad a világbajnokságnak. Ebben a tekintetben csak Monza előzi meg, ahol 1981 óta van folyamatosan jelen a száguldó cirkusz. Az eddig rendezett 36 versennyel pedig Magyarország éppen csak kiszorul a top tízes listáról az országok rangsorában.

Két évvel ezelőtt a pandémia miatt zárt kapuk kellett lebonyolítani a Forma–1-es világbajnokság hazai futamát, tavaly pedig csak korlátozott számban engedtek be látogatókat a lelátókra és a nézőtérre. Talán ennek is köszönhető, hogy idén nem csak a már meglévő, hanem a tavasz folyamán épített tribünökre is elfogytak a jegyek. A Hungaroring Sport Zrt. először január közepén határozott úgy, hogy új lelátót emel a célegyenes mentén.

Az újonnan létesült 7564 ülés azonban alig egy hónap alatt gazdára talált.

A versenypálya vezetősége ezért újabb 1768 ülőhely létesítése mellett döntött, ám a Pódium tribün névre keresztelt lelátó is pillanatok alatt megtelt. Sőt, április elejére az azt követően létesített további háromra – többek között a lassítónál létesített Szuper bronz tribünre is – elkelt az összes belépő. Mivel az állóhelyekre érvényes bérletek már korábban elfogytak, azok, akik szeretnék a helyszínről figyelemmel kísérni a száguldó cirkuszt, csak a pénteki és a szombati edzésnapon tehetik meg. Az idén kétéves szünet után visszatérő boxutca látogatáson – amelyre csütörtökön 16 és 19 óra között kerül sor – korlátozott számú néző vehet részt, de az erre érvényes kiegészítő jegyek is kivétel nélkül gazdára találtak. A rekord nagyságú nézőszám miatt a rendezők kérik a Magyar Nagydíjra érkezőket, hogy időben induljanak el, minél többen üljenek egy autóba vagy vegyék igénybe a tömegközlekedést és a torlódások ellenére legyenek türelmesek. Akik úgy döntenek, hogy a tömegközlekedést választják, azok a Hungaroring 3-as kapuja és Kerepes HÉV állomás között a rendezvény minden napján ingyenes buszjáratokat vehetnek igénybe.

A hétvége programja a három éve bevezetett menetrend szerint zajlik, azaz a verseny startja vasárnap három órakor lesz.

A szokáshoz híven a hétvége folyamán a Forma-1 mellett a két nevelőszéria, azaz a Forma-3 és a Forma-2 mezőnyét láthatja a közönség, azonban a Porsche Szuperkupa idén nem látogat el Magyarországra. Érdekesség, hogy a sorozat 1993-as indulása óta először maradt ki a Hungaroring a versenynaptárból. A német autókkal vívott márkakupa helyett az idén a hölgyversenyzők számára kiírt formaautós sorozat, a W Series vendégeskedik a Hungaroringen. A program meglehetősen sűrű. A leghosszabb nap a pénteki lesz, ugyanis a program reggel tízkor megkezdődik és csak este nyolckor ér véget.

A 37. Magyar Nagydíj programja

Július 29., péntek

9.30–10.15: Forma-3 szabadedzés

10.40–11.25: Forma-2 szabadedzés

11.50–12.20: W Series szabadedzés

14.00–15.00: Forma-1 1. szabadedzés

15.30–16.00: Forma-3 időmérő edzés

17.00–18.00: Forma-1 2. szabadedzés

18.30–19.00: Forma-2 időmérő

19.25–19.55: W Series időmérő edzés

Július 30., szombat

11.00–11.45: Forma-3 sprint verseny

13.00–14.00: Forma-1 3. szabadedzés

14.40–15.15: W Series verseny

16.00–17.00: Forma-1 időmérő

18.00–18.50: Forma-2 sprint verseny

Július 31., vasárnap

10.05–10.55: Forma-3 verseny

11.35–12.40: Forma-2 verseny

13.00–13.30: Forma-1 versenyzői parádé

15.00–17.00: Forma-1 Magyar Nagydíj