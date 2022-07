Kisvárda II.–Eger SE

Kisvárda, szombat, 17.30. V.: Tóth Tamás (Balla).

– A csapat készen áll a bajnoki mérkőzésre, nagyon vártunk már ez a pillanatot – mondta a klub közösségi oldalának az Eger SE vezetőedzője, Szekeres Adrián. – A játékosok mindent megtettek azért, hogy bizonyítsák, a kezdőcsapatban van a helyük. A reamatőrizálási szabályok miatt néhány új játékos még nem tarthat velünk, de az pótlásukra felkészültünk, ezért alakítottunk ki ilyen létszámú keretet. Eközben arra is figyelünk, hogy a jövő szerdán és szombaton is vár ránk meccs, így aztán fokozottan ügyelnünk kell a labdarúgók fizikai állapotára. Szeretném viszont látni, amit az edzéseket gyakoroltunk. A játékosoktól elvárható, hogy megvalósítsák a taktikai elemeket, ha valaki ránéz az Eger csapatára, akkor felismerje azokat a stílusjegyeket, amelyeket képviseltünk már a tavasz folyamán, és ezt mindenképpen folytatni szeretnénk az ősszel. Hogy ez mennyire párosul majd eredménnyel, azt majd meglátjuk, de bízunk benne, hogy számunkra kedvezően alakul az idénynyitó meccs végkime­netele.

Szekeres Adriántól messze áll, hogy előre igyon a medve bőrére

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Tekintve, hogy újabb érkezőkkel (Fényes Szabolcs, Kovács Dániel) bővült a keret és további játékosok igazolása is folyamatban van, két labdarúgótól elköszönt a klubvezetés. Jancsó Csaba és Medveczki Máté máshol folytatja, de az még nincs meg, hogy hol.

FC Hatvan–Hajdúszoboszló

Hatvan, Népkerti Sporttelep, vasárnap, 17.30. V.: Nyekita Benjamin (Czeglédi, Végh).

– Ötven edzést és hat meccset terveztünk, és mindet végre is hajtottuk – közölte a klub hivatalos honlapján a hatvaniak új edzője, Zoram Szpisljak. – Az öthetes felkészülési időszakban kimondottan sokat dolgozott mindenki és minden területen, hogy bármelyik NB III.-as csapat ellen versenyben legyünk. Azonban még sokat kell tenni, hogy a közös és az egyéni célokat elérhessük. Továbbra is fejlődnie kell mindenkinek, hogy reális esélyünk legyen a sikerre. A bajnoki kezdést izgatottan várja 23,4 éves átlagéletkorú keretünk, amely bátor, kreatív, és ami a legfontosabb, sikeréhes játékosokból áll. Igaz, ez még nem elég arra, hogy hétről hétre eredményesek legyünk, ehhez még mindenkinek oda kell tennie magát és az óriási nyerő akaratot. Nagyon szervezettnek kell lennünk és maximálisan koncentráltnak. Verbális, folyamatosan jó és minőségi döntéseket kell hoznunk, sok helyzetet kell kidolgozni, és persze gólokat szükséges rúgni a pont vagy a pontok megszerzése érdekében. A játékosállományban nagy lehetőség rejlik, ezért is bízunk abban, hogy sok ellenfelet képesek leszünk meglepni.

Zoran Szpisljak ellátta tanácsokkal a játékosait

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A nyáron a Rákosmente FC csapatától érkezett Zoran Szpisljak kiemelte, hogy az NB III.-as mezőnyt kiegyensúlyozott együttesek alkotják. Sok összecsapás apróságokon múlik, azért tartják kifejezetten fontosnak azt, hogy magas szintű teljesítménnyel és profi mentális hozzáállással rukkoljanak ki, mert csak így lehetnek sikeresek.

Energiákkal töltődnek – Az FC Hatvan a szurkolók felé fordulva ezt közölte: „Nélkületek a kitűzött célt nagyon nehéz lesz elérni. Mi csapatként nagy szívvel és örömmel várunk titeket, mert a jó futball jó szurkoló nélkül nem létezik. Előre is köszönjük a buzdítást, szurkolást. Minden pozitív szó, melyet a lelátóról kapunk, új energiával tölt fel bennünket. Alig várjuk az újbóli találkozást!”.

Forrás: Bódi Csaba

Csak röviden

NYERŐEMBER 1. Az Eger SE Simon Attila személyében igazi gólgyárost igazolt. Noha a támadó már 39 éves, minden képessége és tudása megvan ahhoz, hogy a támadások végén feltegye az i-re a pontot. Ha fizikálisan bírja a tempót, nagy hasznára válhat a piros-kékeknek.

NYERŐEMBER 2. A hatvaniak kilenc nyári szerzeménye közül a csatár Sármány Kristóf lehet az a labdarúgó, akinek visszacsábításával igazán nagyot húzott a klub elnöke, Ofella Zoltán. A 21 éves támadó lehet a gárda ásza.

PROGRAM Az 1. forduló további párosítása. Július 31., vasárnap, 11.00: DVTK II.–BKV Előre, Vasas II.–Jászberény, DVSC II.–Körösladány. 13.00: Békéscsaba II.–BVSC. 17.30: Tiszafüred–Karcag, Sényő–Putnok, Füzesgyarmat–DEAC, Tiszaújváros–Pénzügyőr.

FELJUTÁS, KIESÉS A versenykiírás értelmében az NB III. három csoportjának bajnoka nem jut fel automatikusan, hanem osztályozót kell vívnia az NB II. 16–18. helyezettjével. A bajnokság végén a 18–20. helyezettek kiesnek, illetve búcsúra kényszerül a három NB III.-as csoport legrosszabb 17. helyezettje.

„Nihil” után - Tavaly őszi érkezése óta az Eger Labdarúgó Sport Kft. ügyvezető igazgatójaként Farkas Balázs először találkozott szervezett keretek között a szurkolókkal. A Felsővárosi Sporttelepen tartott ankétot azzal kezdte a vezető, hogy novemberben „elképesztően kaotikus állapotba cseppentünk, hordaként üzemelő NB III.-as csapattal úgy, hogy igazi nihil állapot uralkodott”. Vitányi László klubigazgató hathatós segítségével azóta sok területen rendezték a sorokat, kezdve az edzőváltással, a játékosállomány cseréjével és az utánpótlás terén véghez vitt változtatásokkal. Ez utóbbit szakmai igazgatóként Gyarmathy Attila irányítja, miközben a legutóbb koordinátorként foglalkoztatott Csuhay József nyugállományba vonult. A klub megvált az egri futballhoz ezer szállal kötődött Székely Károly edzőtől, ahogy az ESE nem számít a nyugdíjas portás, Molnár Tibor szolgálataira sem. Majdnem hasonló sorsa jutott a szertáros, Kugler Gyula (Kugi), ám esetében sikerült megoldást találni a folytatásra. A összejövetel másik kézzelfogható eredményeként a megyei III.-as Egri Sportcentrum SE használhatja a Felsővárosi Sporttelepet.