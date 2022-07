Simon Attila 38. percben szerzett találata az egyenlítést jelentette az egrieknek a DVTK II. vendégeként lejátszott gyakorló mérkőzésen. Az egykori diósgyőri csatáron kívül azonban az NB III-as vendégek részéről sem előtte, sem utána nem talált be más a hazaiak kapujába, míg a piros-fehér egylet tartalékcsapatának ez a második félidőben még kétszer sikerült.

– A fizikai állapotuk egyre a jobb a játékosoknak, akik sokat dolgoztak az elmúlt hetekben – értékelt az ESE közösségi oldalán Szekeres Adrián vezetőedző.

– Még két van hátra a felkészülésből, amikor is a támadójáték pontos elsajátításán lesz a hangsúly. A szerdai és a mostani mérkőzésen is lehetett látni, hogy ebben még van elmaradásunk, illetve a passzpontosságon is kell még javítanunk.

Szerdán újra Diósgyőrbe utaznak az egriek, ám akkor már a DVTK NB II-es gárdája lesz a házigazda. Az ESE beugróként lép majd pályára a zártkapus edzőmeccsen, mert a DVSC NB I-es együttese lemondta a miskolci fellépést.

Felkészülési mérkőzésen:

DVTK II.–EGER SE 3–1 (1–1)

EGER: Szalay – Hegedűs, Burger, Juhász G., Orosz, Kispál, Jónyer, Hadnagy, Nagy G., Simon, Berki. Cserék: Császár – Rébék, Jancsó, Valkay, Dobler, Révész, Mezey, Banik, Szabó T., Batta.

Az egri gólszerző: Simon (38.).

Következik: DVTK–Eger SE, DVTK Stadion – zárt kapuk mögött, július 20., szerda, 18.00. Élőben: DVTK YouTube csatorna.