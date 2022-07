KISVÁRDA II–EGER SE 4–0 (2–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion. V.: Tóth Tamás (Balla, Vilmányi).

KISVÁRDA II: Perehanec – Avetiszjan, Králik, Bíró R., Sikorszki – Kirjuhin, Szőr – Simon M. (Bjelalov, 69.), Honcsar (Himics, 69.), Heles (Poludnjak, 85.) – Nagy M. K. (Bokor M., a szünetben). Vezetőedző: Kocsis János

EGER: Szalay A. – Hegedűs D., Juhász G., Hadnagy, Kispál – Orosz (Batta, 67.), Burger (Bánik, 74.), Jónyer, Nagy G. – Berki (Dobler, 67.), Simon A. Vezetőedző: Szekeres Adrián.

Gól: Nagy M. K. (1–0) a 9., Nagy M. K. (2–0) a 24., Honcsar (3–0) a 68., Avetiszjan (4–0) a 81. percben.

Kocsis János: – Fontos volt, hogy megszerezzük a három pontot a bajnoki nyitányon, ezt sikerült is teljesítenünk. Nagyon sok energiát fektettünk a mérkőzésbe, rengeteg jó megoldásunk volt, amikből gólokat tudtunk szerezni, azonban látni kell azt is, hogy vannak visszatérő hibánk, amit viszont folyamatosan csökkenteni és javítani kell.

Szekeres Adrián: – Nyilván most nem vagyunk boldogok, mindenki csalódott az eredmény miatt. Örülhetünk, hogy bent játszhattunk egy jó minőségű pályán, egy szép stadionban, de a mérkőzés előtt azért a hazai csapattól mégis csak több tiszteletet vártunk volna, nálam ez már súrolta a fair play határát. Ettől függetlenül ez nem mentség az eredményünkre. De az a tisztelet, ami mindkét csapatnak kijár azt még mi meg is fejeltük azzal, hogy könnyen adtunk két gólt az ellenfélnek. Egyből a mérkőzés után értékelve még pontos adataim még nincsenek, ám mi is legalább annyiszor eljutottunk az ellenfél 16-osán belülre, ahogy azt a hazaiak tették. Ők ezeket könyörtelenül kihasználták, mi azonban nem. Jelen pillanatban még ugyanabban a cipőben járunk, hogy a végjátékunk pontatlan, ezen sürgősen javítanunk kell. Mindemellett formálódik a csapat. A következő mérkőzésünkön már játékosok visszatérhetnek a keretünkbe, vagy akár a kezdőcsapatba is. Hamar itt van a következő mérkőzés, szerdán szeretnénk javítani.

Forrás: kisvardafc.hu, facebook/egerseoffical

Vasárnap, 17.30:

FC Hatvan–Hajdúszoboszló