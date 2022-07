FC HATVAN–HAJDÚSZOBOSZLÓ 1–1 (1–1)

Hatvan, Népkerti Sporttelep, 400 néző. V.: Nyekita Benjamin (Czeglédi, Végh).

HATVAN: Cellár – Tarnóczi, Barthel, Bárkányi, Karácsony – Panyi – Mundi (Kitl, 71.), Szabó R. (Labát, 83.) – Fellner (Czibolya, 83.), Szanku, Sármány (Széchenyi, 63.). Vezetőedző: Zoran Szpisljak.

HAJDÚSZOBOSZLÓ: Mészáros D. – Kónya, Lénárt (Lukács, 83.), Czene, Nagy R. K., Szathmári, Mészáros N. (Karacs, 63.), Constantinescu (Berdó, 63), Vincze, Barnucz, Karika (Fenyőfalvi, 46.). Vezetőedző: Szűcs János.

Gól: Lénárt (0–1) a 3., Fellner (1–1) a 24. percben.

Kiállítva: Vincze (beleszállt ellenfelébe) a 76. percben.

Jók: az egész hazai csapat, ill. Kónya, Szathmári, Nagy R.

Zoran Szpisljak: – A csapat megmutatta, hogy ezen a szinten, egy NB III-as élcsapattal szemben is versenyben tud lenni. A kapott gól megfogott bennünket az elején, de aztán talpra álltunk, egyenlítettünk, sőt, közelebb is álltunk a második találathoz. Ilyen hozzáállással jönnek majd a győzelmek is!

Szűcs János: – Tudtuk, hogy nem vár ránk könnyű mérkőzés, ez be is igazolódott. Hamar vezetést szereztünk, utána azonban túlzottan átadtuk a területet a hatvaniaknak, akik ki is egyenlítettek. A második játékrészre jól jött ki a csapat, úgy éreztük, hogy újra vezetést tudunk szerezni, de egy véleményes kiállítás miatt a hajrában védekezésre kényszerültünk. További sok sikert a Hatvannak!

