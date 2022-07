– Keve végig remek teljesítményt nyújtott, nagyon elégedett vagyok a kontinestornán látott szereplésével – jelentette ki Madarasi Gábor.

Az egri szakember a válogatott edzőjeként is tevékenykedik, így végig testközelből követhette a dobogóra vezető utat.

– A küzdelmeket a nyolcaddöntőben kezdte, ahol az izraeli Maksim Meyzenberg legyőzését követően a negyeddöntőben a moldáv Igor Cazacot is felül múlta – idézte fel a történéseket Madarasi Gábor. – Az elődöntőben a későbbi győztes azeri Ali Sujayev már túl nagy falatnak számított, aki fizikálisan egyértelműen tanítványom fölé nőtt. Végül a harmadik helyért rendezett mérkőzés is tartogatott sikert, Kovács Keve az észt Mario Kaljolával szemben technikai tussal szerezte meg a bronzérmet.

A szintén egri Juhász Koppány a 41 kilogrammosok között a 16 közé jutásért a görög Dimitriosz Dimopulosszal szemben, drámai körülmények között szenvedett vereséget, s ezzel számára idő előtt véget ért a kontinenstorna.

A 2019-es lengyelországi U15-ös Európa-bajnokságról szintén egriként Borosi Henrik ezüst-, Osváth Nagy Noémi bronzéremmel térhetett haza.