– A profik között legutóbb 2018-ban – előtte 2014-ben és 2015-ben – szerzett magyar bajnoki címet, emellett háromszoros ezüstérmes (2019, 2020, 2021). A magyar mezőny emblematikus figurájaként lépett a fékre. Miért?

– Nagyképűség nélkül mondhatom, hogy az elmúlt tíz évben Magyarországon mindent élértem, ami egy profi drift versenyző számára lehetséges – válaszolt a 43 éves Vigh Csaba. – Nem látok újabb kiugrási lehetőséget, így jutottam erre az elhatározásra. Ha esetleg érkezik olyan külföldi felkérés, amely kihívást jelent, ebben az esetben talán elgondolkodom a folytatáson.



– Nehezen élte meg a döntést? Mégiscsak az élete egyik meghatározó részét teszi félre.

– Nagyon. Ahogy mondja, túlzás nélkül állíthatom, hogy az életem egyik meghatározó szakasza ért véget. Ez leginkább akkor tudatosult bennem, amikor százával záporoztak az üzenetek a közösségi oldalamra, ahol elsőként adtam hírt a döntésről. Elszorul a torkom, ha arra gondolok mennyi barátra tettem szert a sportágban.

Az elmúlt tíz év sikerét számos serleg bizonyítja

Forrás: CsabeszDrift



– Ha csak néhány dolgot említene mi az, amit köszönhet a versenyzésnek?

– Első helyre a népszerűséget tenném. Bármerre is jártam az országban, mindenhol tudták, hogy ki vagyok. Rengeteg barátra leltem, összetartó közösség tagjává váltam. Azt a fajta adrenalint, amit a versenyzés ad, azt pedig sehol máshol nem kaptam volna meg. A sikerek révén a személyiségem is fejlődésen ment keresztül. A versenyzésnek is köszönhetem, hogy azzá lettem, aki most vagyok.



– A rengeteg emlékezetes csata közül melyiket idézi fel a legszívesebben?

– Ami a legközelebb állt hozzám, az kétségkívül a bélapátfalvai Hegyi Drift. Nagyon különleges verseny, ami komoly képzettséget igényel. A Bélkő hegy meredek aszfalcsíkján egyetlen rontás is végzetes lehet. Igazán tökös, vagány verseny, amely csak a legjobbak játszótere. Az utolsó hegyi versenyt én nyertem, ami büszkeséggel tölt el. Pályakezdő koromban rengeteget jártunk a Bükkbe, ott érzem igazán otthon magam. Egy bójákkal határolt tököli pálya a nyomába sem ér.

A bélapátfalvai Hegyi Drift az egri pilóta szíve csücske

Forrás: Lénárt Márton /Heves Megyei Hírlap



– Ahogy említette, nem szakad el teljesen a drifteléstől. Milyen formában marad a sportág az életében?

– Amellett, hogy saját magam szórakoztatására maradok a volán mögött, fiatal versenyzők felkészítését is vállalom. Előtérbe kerül drift taxizás és a spotterkedés, a Hatvani Drift Team, avagy a Turbo Maffia részéről már konkrét felkérés is érkezett, aminek nagyon szívesen teszek eleget. Ez azt jelenti, hogy a közvetlenül a futam után értékelem a teljesítményt és megosztom a tapasztalataimat a pilótával. Ezek amolyan építő észrevételek, segítve a versenyző további fejlődését.