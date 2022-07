Az újonnan érkezők közül az egyik legrutinosabb játékosnak számít a 28 éves Döme Szabolcs. A jelentős NB I-es tapasztalattal bíró beálló – Tóth Károlyhoz hasonlóan – Orosházáról teszi át a székhelyét a Kemény Ferenc Sportcsarnokba. Az élvonalban 2011 szeptemberében még a Csurgói KK játékosaként mutatkozott be, amit máig további 68 NB I-es fellépés követett. Három éve tagja volt a másodosztály Keleti csoportjában bajnoki címet szerzett OFKSE gárdájának.

3 kérdés, 3 válasz

– Miért az Egerre esett a választás?

– Azok után, hogy az Orosháza anyagi gondok miatt visszaléptette az NB I/B-s felnőtt csapatát, új kihívásokat kerestem – válaszolt Döme Szabolcs. – Tudtam, hogy Egerben komoly célokért küzdhetek, s amikor megtörtént a kapcsolatfelvétel, hamar találkoztak az álláspontok. Emellett Tóth Károly személyében olyan csapattársam is lesz, akivel gyermekkorom óta együtt kézilabdázom, túlzás nélkül állítható, hogy szinte egymás gondolatát is ismerjük. Örülök, hogy továbbra is egy csapatban küzdhetünk, a cél pedig egyértelmű: szeretnénk az Egert visszavezetni az élvonalba.

– A csapat sikerén túl, milyen személyes ambíciók vezérlik?

– Az elsődleges célom, hogy mielőbb visszanyerjem a régi formám, mert tavasszal nagyon kiengedtünk Orosházán. Fel kell építeni magam arra a profi szintre, amit a legmagasabb osztály megkíván. Ez az év vízválasztó lesz a pályafutásomban, úgy kell dolgoznom, hogy később az NB I-ben is megálljam a helyem.

– Milyen emlékei vannak az Egerről?

– Az Orosházával mindig rangadókat játszottunk, sok néző előtt, kiváló hangulatban. Érezhető volt, hogy Egerben nagyon szeretik a kézilabdát, szinte folyamatosan zengett a csarnok. Ilyen körítés mellett élmény pályára lépni. Bízom benne, hogy a drukkerek továbbra is kitartanak a csapat mellett és minden fellépés igazi ünnep lesz a Kemény Ferenc Sportcsarnokban.

Az NB I/B-s küzdelmekre készülő egri gárda július 18-án, hétfőn kezdi a közös munkát.

Így áll a 2022/23-as keret

Kapusok: Marczika Barnabás (Pick Szeged), Ágoston Áron (Balatonfüredi KSE)

Jobbszélsők: Lezák Áron, Rozner Kevin (PLER Budapest)

Jobbátlövő: Kurucz Máté (Fejér B.Á.L. Veszprém)

Irányító: Tóth Károly (Orosházi FKSE)

Beálló: Döme Szabolcs (Orosházi FKSE)

Balátlövők: Tóvizi Tamás, Schekk András (PLER Budapest)

Balszélső: Száva Máté

Védekező: Kiss Gergő

Vezetőedző: Tóth Edmond