Először került be az országos versenynaptárba a Vitányi Antal nevét viselő meghívásos torna, amely a 12 évesektől egészen a felnőttekig kínál megmérettetést a résztvevőknek.

– Az évtizedes hagyományokra visszatekintő Bornemissza-emléktornán a legjobb egri versenyzőnek járó különdíj Vitányi Antal nevét viseli, de meggyőződésem, hogy Tóni bácsi tett annyit nemcsak az egri, hanem az országos ökölvívó sportért is, hogy az emlékére külön versenyt is szervezzünk – jelentette ki a házigazda Egri Városi Sportiskola (EVSI) szakosztályvezetője, Dorkó Péter. – Ötven éven keresztül szolgálta a sportágat, amit a Magyar Ökölvívó-szakszövetség 2014-ben Életmű-díjjal jutalmazott. Nem kérdés, hogy szűkebb pátriánkban is méltó módon őrizzük az emlékét.

A Hadnagy úti csarnokban július 22-23-án esedékes viadalra a magyarok mellett horvát, román, szovák és osztrák versenyzőket is várnak.

– Jövő héten nálunk edzőtáborozik a magyar serdülő válogatott, amelynek tagjai az egri versennyel hangolódnak a korosztályos Európa-bajnokságra – folytatta a serdülők szövetségi edzőjeként is tevékenykedő Dorkó. – Augusztus 10-én indulunk Törökországba, ahol szeretnénk a legjobb formának nyújtani. Az EVSI versenyzői közül Bangó Roland (60 kg) és Berki Brendon (70 kg) már biztosította helyért a kontinenstornán, számukra a Vitányi-emlékverseny jelenti a főpróbát. Egri színekben 12-13 versenyző lép kötelek közé, de szűkebb hazánkból a nagyrédeiek és a gyöngyösiek is jelezték részvételi szándékukat. A tervek szerint mindkét nap 20-25 mérkőzés szerepel majd a programban.