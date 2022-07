– A női csapat Magyar Kupa-győzelmével olyan kapuk nyíltak meg az egyesület előtt, amelyen magasan jegyzett játékosokat fogadhattunk – kezdte a Bitskey Aladár Uszodában tartott sajtótájékoztatón Szécsi Zoltán. – Örömmel jelenthetem, hogy sikerült ismét Egerbe csábítani Dunaújvárosból a friss világbajnoki-ezüstérmes Szilágyi Dorottyát, valamit az új-zélandi születésű, de szintén magyar válogatott Rebecca Parkest, aki idén a görög Ethnikosz Pireusszal elhódította a női LEN-kupát. Rajtuk kívül nálunk folytatja pályafutását az egyetemi tanulmányai befejeztével az Egyesült Államokból hazatérő Kékesi Borbála, a III. kerülettől érkező szerb válogatott Dulic Maja Lizy és a volt dunaújvárosi Szellák Csenge.

A női OB I. 2021/22-es szezonjában ötödik helyen végző együttestől a nyáron két játékos távozott: Gálicz Zsófia a Győr, Dobi Dorina a Dunaújváros ajánlatára bólintott.

– A decemberi Magyar Kupa-győzelemmel jogot szereztünk a nemzetközi kupaszereplésre, amivel szeretnénk is élni és minél tovább jutni – jelenette ki a vezetőedző, dr. Sike József. – Igyekszünk újra a legjobbak közé emelni az egri vízilabdát, s hazai és nemzetközi szinten is meghatározó csapatot építeni. A vezetőség minden feltételt biztosított ahhoz, hogy merjünk nagyot álmodni, az új igazolásaink pedig sokat segíthetnek a céljaink elérésében. Nagyon sok lehetőség van ebben a csapatban. Az OB I-ben minimális elvárás a legjobb négy közé kerülés, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek merészebb álmaink.

A Tigra-ZF-Eger OB I-es férficsapata vezetőedzőként Tóth Kálmán irányításával kezdte meg a felkészülést az új idényre. Az egri szakember az elmúlt években a klub ifjúsági és serdülő együttesét gardírozta, a felnőtt csapatnál legutóbb Gerendás György segítőjeként vállalt szerepet 2003 és 2013 között.

– Az első visszajezések alapján Tóth Kálmán hamar megtalálta a közös hangot a csapattal, hosszú és kemény felkészülési időszak vette kezdetét – jelentette ki a szakmai igazgató, Biros Péter, aki az elmúlt fél évben vezetőedzőként is dolgozott Lőrincz Bálintékkal. – A játákoskeretben jelentős változás nem történt a nyáron. Új játékosként a center Klár Gergelyt és a szélső Spitz Márkot köszönthettük, ők mindketten az FTC-ből érkeztek, ugyanakkor a saját nevelésű Lőrincz Ákos és Hajdu Botond már nem tagja a jövő évi keretnek. Bízom benne, hogy az új szakmai vezetővel sikerül előre lépni, és motiváltabb, sikeréhesebb csapatot láthat majd a közönség. A tavalyi 10. hely után a minimális elvárás a nyolc közé jutás, de ismerve a srácok kvalitásait akár előrébb is végezhetünk.

A bajnoki küzdelmek várhatóan októberben kezdődnek.

A női csapat 2022/23-as kerete

Kapusok: Kiss Alexandra, Dulic Maja Lizy

Mezőnyjátékosok: Bódi Fruzsina, Borsi Ilona, Czigány Dóra, Evie Weston, Jancsó Patrícia, Katona Zsófia, Kékesi Borbála, Molnár Daniella, Párkányi Réka, Rebecca Parkes, Szellák Csenge, Szilágyi Dorottya, Szilágyi Szabina.

A férfi csapat 2022/23-as kerete

Kapusok: Krémer Balázs, Grieszbacher Márk, Bögös Zsombor

Mezőnyjátékosok: Baksa Benedek, Biros Samu, Dóczi Márton, Gólya Noel, Klár Gergely, Kovács Gábor, Lőrincz Bálint, Magyar Márton, Nikola Murisics, Rádli Rajmund, Sári András, Spitz Márk, Szalai Gábor, Tymcyna Máté.