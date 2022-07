A 2022/23-as szezonban is az NB II. Északkeleti csoportjába kapott besorolást a tavalyi ezüstérmes STAVMAT Füzesabonyi SC női csapata. A gárda Gyöngy Márió személyében új edzővel, augusztus 1-én kezdi a felkészülést.

A keret nagy részét továbbra is helyi és helyi kötődésű játékosok alkotják.

Ami az újonnan érkezőket illeti: nyártól ismét füzesabonyi színekben szerepel a Gárdony-Pázmánd NNK csapatától hazatérő Bocsi Szonja és az Eszterházy SC gárdájától érkező Dohány Vanda is. A 2017/18-as szezonban a Vasassal az NB I-ben is bemutatkozott irányító, átlövő Menyhárt-Hanusz Boglárka, Kecskemétről teszi át a székhelyét. Juhász Enikőt Hatvanból igazolták, míg Ludvig-Titze Kitti szülés után áll ismét csatasorba.

A tavalyi csapatból Szarvas Nóra, Blaskó Viviána és Petrovics Anna a szintén NB II-es Hatvani KSZSE együtteséhez igazolt.

A női csapat 2022/23-as kerete

Kapusok: Végh Lolita, Sattmann Júlianna, Juhász Enikő (Hatvani KSzSE)

Jobbszélsők: Kriston Nikolett, Ludvig-Tietze Kitti

Jobbátlövők: Lányi Gabriella, Bocsi Szonja (Gárdony-Pázmánd NKK)

Irányítók: Molnár Nikolett Nagy Liza, Czakó Gréta

Beállók: Halmai Mónika, Szabó Zsófia

Balátlövők: Menyhárt-Hanusz Boglárka (Kecskeméti NKSE), Dohány Vanda (Eszterházy SC), Nagy Luca

Balszélsők: Szentkeressy-Kovács Renáta, Kállai Gabriella, Tamás Csenge Szonja, Erdélyi Dominika

Edző: Gyöngy Márió

A Fenstherm Future Füzesabonyi SC férfi együttese a 2022/23-as szezonban is a harmadosztály Északi csoportjában szerepel. A tavalyi negyedik helyezett együttes szakmai munkáját a jövőben Major Attila irányítja, aki új játékosként egri és gyöngyösi fiatalokat köszönthet a csapatában.

A távozók listáján Fekete Dávid és Bartók Levente szerepel. Előbbi munkahelyi elfoglaltsági miatt felhagyott a kézilabdázással, utóbbi az ugyancsak NB II-es Acélváros KK csapatában folytatja pályafutását.

A gárda augusztus 2-án kezdi a közös felkészülést.

A férfi csapat 2022/23-as kerete

Kapusok: Tóth Koppány, Gulyás levente, Szabó Patrik (SBS-Eger)

Jobbszélső: Molnár Martin

Jobbátlövő: Blazsek Milán, Tamás Tamás

Irányítók: Varjú Péter, Halász Szabolcs (SBS-Eger)

Beállók: Hevér Tibor, Antal Csaba, Igó Ádám, Kiss Levente

Balátlövők: Péter Attila, Ács István, Angyal Attila

Balszélsők: Csapó Péter, Nagy-Hajdú Benjámin, Nagy Balázs (Gyöngyösi KK)

Edző: Major Attila