– Ezt a kijáratot megszüntetjük, az öltöző idekerül, ezt a helyiséget átalakítjuk, itt bejáratot nyitunk – sorolta Bocsi Zoltán. A Füzesabony SC-Erőss út szakosztályvezetője, egyben létesítmény felelőse, pályagondnoka és mindeddig játékos-edzője a tervezett fejlesztéseket tárta elénk a klubházban és környékén végzett bejárás során. Az 51 éves szakember a príma gyepszőnyeg kapcsán már kritikát is kapott, nevezetesen, hogy nem pattan fel a labda, és a játékosok – nem a füzesabonyiak, hanem a vendégként fogadott egyik gárda tagjai – nem ehhez szoktak...

Bizony, új, más világ köszöntött be Füzesabonyban Erőss Róbert névadó szponzor és Nagy Endre edző érkezésével, valamint a jelentősebb önkormányzati szerepvállalással.

Az elmúlt évekbeli infrastrukturális előrelépéseket (élőfüves nagypálya teljes cseréje, nagyméretű műfüves pálya építése, rekortán futókör létesítése) követően most már a tartalmi részen van sor. Ehhez a szakmai tudást a trénertől és az érkezett 18 labdarúgótól várják azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a megyei I. osztályban bajnoki címet szerezzen az együttes.

– Új állomáshelyemen nagyon motivált vagyok , úgy érzem, jó csapat van kialakulóban és remélem, hogy el tudjuk érni az elénk kitűzött célokat – rögzítette az Eger SE NB III-as gárdájától igazolt Debreczeni Dávid.

„Dunga” még csak ismerkedik a környezettel, miközben Juhász Andrásné már régóta otthonosan mozog a létesítményben. Zsóka technikai vezetőként szorgosodik a klubnál, ahol „futbólia” van kialakulóban. Igaz, sokat tapasztalt személyekként valamennyi érintett vezető jól tudja az FSC-nél, hogy ez még csak az út eleje, és sok nehézséggel kell szembenézni.

– Ilyen helyzetben még nem voltam, hasonlóban is csupán 15 évvel ezelőtt Egerben – mondta Nagy Endre. – Az elmúlt tíz esztendőben – ötöt Besenyőtelken és ötöt Makláron eltöltve, más célokért küzdöttünk. Nagyon nagy kedvvel vágtam bele a füzesabonyi munkába, amelyhez 18 fős keret kialakítását szerettem volna, és ez sikerült.

„Ős” füzesabonyiként Szabó Ákos is szorgosan végezte a gyakorkatokat az újonc Baji Ádámék társaságában, ahogy még továbbá néhány helyi játékos is lehetőséget kapott erre. Első edzőmeccsét július 16-án Makláron játssza a gárda, ott több mindenre fény derülhet a csapattá érést illetően, ám már az eddigiek is tetszettek a főtámogatónak.

– Az első benyomásaim rendkívül pozitívak a csapattal kapcsolatban. Az új, általam eddig személyesen nem ismert játékosok nagy erővel vetették bele magukat a munkába. Várják az edzéseket és a mérkőzéseket. Vagyis eddig teljesen rendben vagyunk – fogalmazott Erőss Róbert.



Az pedig, hogy mennyire lesz még inkább rendben az FSC otthona és a játékos-garnitúra, arra az elkövetkezendő év adja meg a választ. Az bizonyos: most olyan lehetőség előtt állnak Füzesabonyban, amire – a helyi viszonyok alapján – csak negyedszázadonként egyszer nyílik mód. Ezzel az eséllyel illendő lenne élni.