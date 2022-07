Bánik Roland távozásával indult az „edzőkeringő” Füzesabonyban. Az NB II-es férficsapat éléről öt év múltán búcsúzó szakember helyét az elmúlt fél évben a klub női együttesét irányító Major Attila veszi át, akinek a helyébe Gyöngy Márió lép. A 31 éves szakember az utánpótlásból előlépve vállal szerepet a felnőtt mezőnyben.

– Tíz éve dolgozom lankadatlanul a helyi utánpótlásban – fogalmazott Gyöngy Márió. – A felnőtt női csapat irányítása új kihívást jelent, amiben a rendkívül tapasztalt Valyon István lesz a segítségemre. Örülök, hogy kipróbálhatom magam az új szerepben. Bevallom, nagyon várom hogy elkezdődjön a közös munka.

A Füzesabonyi SC női csapata a 2021/22-es szezonban ezüstérmet szerzett az NB II. Északkeleti csoportjában. Arról, hogy az új idényben milyen elvárásoknak kell megfelelni a csapatnak, egyelőre nem esett szó. Ahogy Gyöngy Márió fogalmazott: ennél égetőbb kérdés, hogy miként alakul a felkészülés, a helyi sportcsarnokban ugyanis felújítási munkálatok kezdődnek ami azzal jár, hogy a sportolók egy időre kiszorulnak a csarnokból.

– Augusztus elsején kezdenénk a felkészülést, de addig aligha fejeződnek be a munkálatok – folytatta a szakember. – Megújul a teljes tetőszerkezet, továbbá információim szerint elvégzik a légtechnika, a világítás és a fűtési rendszer korszerűsítését is. Nem tudjuk, hogy milyen ütemben haladnak a munkálatok.

Ugyanakkor a játékoskeret már szinte végleges, egyedül Molnár Nikolett sorsa kérdéses.

– Az irányító, átlövő még nem adott választ arra a kérdésre, hogy számíthatunk-e rá a folytatásban – osztotta meg Gyöngy Márió. – Szarvas Nóra, Blaskó Viviána és Petrovics Anna Hatvanba igazolt, viszont nyártól ismét füzesabonyi színekben szerepel a Gárdony-Pázmánd NNK csapatától hazatérő Bocsi Szonja és az Eszterházy SC gárdájától érkező Dohány Vanda is. A 2017/18-as szezonban a Vasassal az NB I-ben is bemutatkozott irányító, átlövő Menyhárt-Hanusz Boglárka, Kecskemétről teszi át a székhelyét. Tóth Dorinát Mezőkövesdről igazoltuk, míg Ludvig-Titze Kitti szülés után áll ismét csatasorba. A csapat nem lesz gyengébb, feltett szándékunk, hogy tartsuk a nívót.

Az NB II-es küzdelmek szeptember második hétvégéjén kezdődnek.