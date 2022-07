– A felnőttcsapat közvetlen utánpótlása dőlt dugába – jelentette ki a hevesiek szakosztály-vezetője, Steczina Zsolt. – Ezekben a fiatalokban láttam a jövőt, többször is felajánlottam nekik, hogy vegyenek részt a létszámgondokkal küzdő felnőttcsapat edzésein, de szavaim nem találtak értő fülekre. A nyitásunkat nem fogadták el. A gyerekek inkább felhagynak a sporttal, minthogy részt vállaljanak a jelentős hagyományokkal rendelkező hevesi kézilabdázás megőrzésében. Meggyőződésünk, hogy a hozzánk hasonló kisvárosi csapatok jövőjét a saját nevelésű helyi fiatalok jelentik. Talán az ifjonci forró fejűség elmúltával, szülői ráhatással, hiányzik majd annyira a sport, a közösség, hogy a fiatalok újra szerepet vállaljanak a hevesi kézilabdázás jövőjében.

Az edzőként Luzsi Zoltán vezette Hevesi SE a III. osztályú serdülő bajnokság D-csoportjában 18 mérkőzésen szerzett 18 pontjával az 5. helyen zárt a 11 csapatos mezőnyben. A gárda legeredményesebb játékosának a 139 találatig jutó Sárközi Zoltán számít.

A BAZ-Heves megyei férfi bajnokságban ezüstérmes Hevesi SE így hiába került ismét a feljutás közvetlen közelébe, továbbra sem számolhat az NB II-be lépéssel, a feltételhez kötött utánpótlás csapatok versenyeztetése ugyan ezek után újabb problémákat vetne fel.

– A mezőnyben egyedüli csapatként nekünk sikerült pontokat szerezni a bajnok DVTK együttesétől – folytatta Steczina. – Nincs okunk szégyenkezni a második helyezés miatt, sok olyan mérkőzést játszottunk, amely az NB II-ben is megállná a helyét. A 139 találatot jegyző Gyarmati Balázs személyében pedig a Hevesi SE adta a csoport gólkirályát. Mindent megteszünk azért, hogy életben tartsuk a hevesi kézilabdázást, de a csapat jövője akkor lesz hosszabb távon is biztosított, ha a helyi fiatalok is szerepet vállalnak a felnőtt gárda életében.

BAZ-Heves megyei férfibajnokság

1. DVTK 20 19 – 1 693–366 38

2. Heves 20 15 1 4 511–474 31

3. FC Hatvan 20 11 1 8 522–506 23

4. SBS-Eger II. 20 5 – 15 463–551 10

5. Gyöngyösi KK 20 5 – 15 422–579 10

6. Tiszaújváros 20 4 – 16 376–511 8

7. Bőcs KSC visszalépett