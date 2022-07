– A két évvel ezelőtti újrainduláskor cél volt, hogy rövid időn belül megyei II.-esek legyünk. Örülünk, hogy ez megvalósult – fogalmazott a Hort SK edzője, Káposzta István. – Akkor is, ha ez nem alanyi jogon történt, ugyanis a kiírás szerint csak az első helyezett mehetett volna föl. Ugyanakkor kijelenthető, nagyot küzdöttünk a bajnokságban ahhoz, hogy másodikak legyünk, s az is, hogy két év alatt két dobogós helyet értünk el a feljutásig.

A másodosztályban már szükség van a nevezéshez az U19-es korosztály indítására is, és Horton ez is megvan 15–16 fős kerettel. Ugyancsak Káposzta István vezényli majd a fiatalok csapatát. Serdülőket viszont nem terveznek startoltatni. Az anyagi háttér stabil, a helyi önkormányzat mellett a település vállalkozói is a támogatók között találhatók. Az újra induláskori időkben jelentett 310 nézővel megyei rekordot döntött a HSK otthon, s mivel a csapat nimbusza töretlen, a szimpatizánsok nagy táborával továbbra is számolnak.

– Az osztályváltás miatt felpörgött az élet Horton – folytatta Káposzta István..

– A felkészülési időszakunkat előre kellett hoznunk, mert a II. osztályban korábban indul a bajnokság. Hét-nyolc hét helyett csupán négy hét maradt a kezdő sípszóig. Mivel ez kevés a szükséges edzettségi szint eléréséhez, a bajnokság első heteiben pótoljuk majd a kiesett időt. De mindenképpen összehozzuk. A nyáron két edzést egy felkészülési mérkőzés követ egy héten. Cél, hogy a középmezőny elején végezzünk.

Az atomütőerőt négy játékos képviseli a felnőttcsapatban, akik a mögöttünk hagyott szériában az első tizenhárom legjobb góllövő között voltak.

Csontos Béla 24 gólt ért el, amivel a második lett a góllövőlistán. Volt olyan sorozata korábban – szintén Káposzta István szárnyai alatt, de akkor a Vámosgyörk mezében –, amikor 88 találat fűződött a nevéhez, s ezzel minden megyei korosztály és bajnokság legkiemelkedőbb gólvágójává vált. Tamás Tibor tizenkétszer zörgette meg a hálót. Kovács Gergő kilencszer volt eredményes, de 2014–2015-ben ő volt az ország minden bajnokságának és korosztályának gólkirálya 122 találattal – ugyancsak jelenlegi trénere iránymutatásával, de a Csány mezében. Káposzta Bálint nyolc gólt vállalt magára az előző bajnokságban.

A felnőttek 18 fős kerettel vág neki a bajnokságnak, ahol egy 51 éves játékos lesz a legidősebb, de a gárda korosztály szempontból kiegyensúlyozott, sok fiatallal. Kasza Roland abbahagyja a labdarúgást, ugyanakkor három utánpótláskorú csatlakozik a kerethez. Az egész csapatra jellemző, hogy helyi illetőségűekből áll, s ezt a ritka jó szokást szeretnék Horton megtartani.

Emléktorna családi nappal – Második alkalommal rendezik a Laczik József-emléktornát Horton. Július 30-án, szombaton, 9 órától hat csapat (Gyöngyöspata, Tarnaörs, Nagyréde, Abasár, Hatvani Lokomotív, Hort) mérkőzik a hajdani klubelnök nevét viselő trófeáért. Két pályán párhuzamosan zajlanak a találkozók késő délutánig. Az Összefogás Hort Községért Egyesület és a Horti Polgárőr Egyesület szervezésében lebonyolítandó eseményt színes programmal teli családi nappal közösen rendezik.