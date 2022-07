Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sportegyesületének palettája 2020 nyarától gazdagodott férfiröplabda-szakosztállyal. A két NB II.-es idény során előbb negyedik, majd első helyezés került az év végi bizonyítványba. Az utóbbi szezonban vezényelt Mákos Attila játékos-edzővel azonban a klub vezetése nem hosszabbított szerződést. Az ESC az elmúlt napokban megnevezte az új szakvezetőt: Vincze Tamás személyében eggyel idősebb korosztály képviselője veheti kézbe a karmesteri pálcát. A váltás hátteréről az egylet szakosztályvezetője számolt be.

– Csak a hála nyelvén szólalhatunk meg, amikor Mákos Attila eddigi munkásságáról beszélünk, ugyanis annak ellenére, hogy még mindig csak kétévesek vagyunk, már bajnoki címet is ünnepelhettünk – fogalmazott Kővári Viktor.

– Talán emiatt is érdekes az időzítés, hogy ezen a téren nem Attilával folytatjuk a közös munkát, mert ritkán fordul elő, hogy ilyen eredmény után elválik az edző és a csapat útja. Itt jegyezném meg, terveink szerint játékosként továbbra is bennünket erősít majd távozó játékos-edzőnk, akire jövőre is számítunk a pályán. Úgy fogalmaztam, hogy érdekes az időzítés, ami arra utal, hogy már több mint két évvel ezelőtt is folytattunk beszélgetéseket Vin­cze Tamás esetleges szerepvállalásáról, ám akkor még nem sikerült megállapodnunk. Mivel meggyőződésünk, hogy a szakmai munka új vezetőedzőnkkel további szintet léphet előre, ezért gondoltuk indokoltnak, hogy újból felvessük az együttműködés lehetőségét. Nagy örömünkre szolgál, hogy Tamás kötélnek állt, már csak azért is, mert Eger városában az ő neve egyet jelent a röplabdával. Ráadásul országos viszonylatban is sokat nyomhat a latba, hogy ilyen neves szakemberrel folytatjuk szereplésünket.

Ha már érdekes személyi változás, több szempontból is pikáns az egyetemistáknál végbement edzőcsere. Amennyiben abból indulunk ki, hogy az új szakvezető korábban trenírozta elődjét annak utánpótláséveiben, és most tőle örökli meg az egri kispadot, úgy valóban ritka helyzetet vélhetünk felfedezni, ráadásul ha minden igaz, szeptembertől ismét Vincze iránymutatásai alapján röplabdázhat majd Mákos. A két szakember ezen túlmenően az életben és a pályán is jól megérti egymást, utóbbiról ékes bizonyítékként árulkodik az előző hétvégén rendezett gyöngyösi strandröplabda-bajnokság, amelynek első fordulójában a szóban forgó két úriember páros győzelmével ért véget a férfiak versenye.

No de visszatérve a szakmára, arról faggattuk a korábban a megyeszékhely női együttesét is vezető karmestert, mi vonzotta ismét a felnőtt mezőnybe.

– Elsősorban talán az, hogy olyan projektet vázoltak fel elém, ami érdekel és szívesen részt vennék benne – vágta rá az Eszterházy SC új mestere, az emellett az Egri Városi Sportiskolánál utánpótlásedzői állását is megtartó Vincze Tamás. – Igazság szerint amikor megalakult az egyetem röplabdacsapata, már akkor felmerült, hogy esetlegesen vállalnék-e edzői szerepet, tekintve, hogy több korábbi játékosom is tagja volt az induló együttesnek. Két éve az akkori életem nem tette lehetővé a közös munkát, idén viszont másabb volt a helyzet. Örömmel vágok bele ebbe a történetbe, ami egyelőre egy évről szól. Az edzői munkásságomra mellesleg eddig sem volt jellemző az ugrálás, már csak azért sem, mert húsz éve Egerben élek. Mindenképp hosszú távú munkában szeretnék részt venni, bízom benne, hogy meglesznek ennek a keretei, lehetőségei, és szépen, fokozatosan tudjuk majd építeni a sportágunkat Eger városában.