A 26 éves irányító játékos az elmúlt két és fél évet Orosházán töltötte, ahol a gárda meghatározó tagjának számított. Egerbe 77 NB I-es mérkőzéssel a háta mögött érkezik s nem titkolt célja, hogy minél előbb visszatérjen a sportág elitjébe. A legsikeresebb szezonjának számító 2020/21-es idényben az Orosházi FKSE színeiben 26 élvonalbeli mérkőzésen 105 gólt szerzett. A kézilabdázó korábban a Csurgói KK és a Ceglédi KKSE csapatával szerepelt az NB I-ben.

Villáminterjú

– Milyen érvek szóltak az egri szerepvállalás mellett?

– Az Orosháza nehéz helyzetbe került, elsősorban emiatt döntöttem a váltás mellett – válaszolt Tóth Károly. – Aztán Tóth Edmond győzött meg arról, hogy Eger felé vegyem az irányt. Úgy gondolom, szakmailag nagyon sokat tanulhatok tőle, amit játékosként és edzőként is kamatoztathatok. Ezen kívül fontos szempont volt, hogy helyben tudom befejezni tanulmányaimat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ahol testnevelő, edző szakon diplomázom.

– Milyen elvárásokat fogalmazott meg magával szemben?

– Az elmúlt két és fél szezonban nyújtott teljesítményem előre mutató, szeretném ha ez a fejlődés töretlen maradna.

– Az új csapatban vélhetően vezér szerepet kap. Ez mekkora motivációt jelent?

– Vezér szerepről még korai beszélni, s az igazat megvallva nem is ez hajt. Ugyanakkor hozzáteszem: a kézilabda pályán a motivációval sosem volt problémám és ezután sem lesz! Mindent megteszek annak érdekében, hogy elérjük a kitűzött célokat.

– Ellenfélként már több alkalommal is járt Egerben. Milyen benyomásokat szerzett?

– Az Orosháza és a Cegléd színeiben is játszottam már a Kemény Ferenc Sportcsarnokba, ahol minden esetben parázs hangulatú alsóházi rangadókat vívtunk. Többször telt ház előtt kézilabdáztunk, ami nagyon jó érzés. Remélem, hogy az előttünk álló egy évben a társakkal olyan szezont produkálunk, hogy lesz még alkalmam NB I-es mérkőzésen is átélni az egri szurkolók fantasztikus buzdítását. Elszántan és bizakodva várom az új kihívást.

Az új játékosok bemutatása folytatódik. Az NB I/B-s küzdelmekre készülő egri gárda július 18-án, hétfőn kezdi a közös munkát.

Így áll a 2022/23-as keret

Kapusok:

Jobbszélsők: Lezák Áron

Jobbátlövők:

Irányítók: Tóth Károly (Orosházi FKSE)

Beállók:

Balátlövők: Tóvizi Tamás

Balszélsők: Száva Máté

Védekező: Kiss Gergő

Vezetőedző: Tóth Edmond