Az Agria Dragons Darts Club (ADDC) játékosai saját rendezésű versenyen februárban állhattak újra tábla elé. A Csohány Gábor vezette gárda kedvét nem szegte a nyolc hónapig tartott hontalanság. Az elnöknek családi elfoglaltság miatt jelenleg kevesebb ideje jut a sportra, ám az egyesület tagjai nem fordítottak neki hátat, nem hagyták elveszni az elmúlt hat esztendőben tett erőfeszítéseit. Az egylet két oszlopos tagja, Ficzere Imre és Török Péter vette kézbe az irányítást. Utóbbi jóvoltából immár az Ady Endre úton található Sportbár a Sárkányok új fészke.

– Az egység tulajdonosa nyújtott segítő jobbot a klubunk számára – emelte ki Török Péter (Tupi). – Február tizenharmadikán háromtáblás tesztversennyel indult újra útjára az egri dartsos élet. A régi teremből megmaradt felszereléseken kívül új eszközöket vásárolva alakítottuk ki a négy táblából álló versenyhelyszínt. Az amatőröknek a számolásnál könnyebbséget jelentő tableteket szereltünk fel, így véglegesítve a dizájnt. Sikerült új arcokkal megtölteni a helyet, ami egyik fő célunknak számított az „újrakezdéssel”. A klubtagoknak igyekeztünk minden igényt kielégítő gyakorlási, versenyzési lehetőséget biztosítani, valamint továbbra is fenntartani az Agria DDC-t. Az egyesület tagjai hazai pálya híján is eljártak a közelben rendezett versenyekre. A Magyar Darts Liga fordulóin és a Mátra Darts Open játéknapjain is hangos sikereket értek el.

A hazai környezetet jelentő egységben nagyobb hangsúlyt fektetnek a fiatalok felkutatására, az amatőrök versenyeztetésére, miközben továbbra is várják a sportág szerelmeseit, hogy csatlakozzanak a klubhoz.

– Leültünk Török Péterrel és megbeszéltük, hogy havonta egy amatőr és egy nyílt versenyt rendezünk – hangsúlyozta Ficzere Imre. – Szerencsére azonos hullámhosszon vagyunk, mindketten tudjuk, kinek mi a dolga, így gond nélkül bonyolítjuk le a versenyeket. Sikerült kiváló amatőr társaságot összehozni a már jól megszokott arcok mellett, akik között van több kiemelkedő játékos. Külön öröm számomra, hogy az első amatőr versenyt az a Molnár László nyerte, aki szinte az egri darts kezdetétől fogva a törzsvendégünk. Vannak játékosok, akik még formálisan nem Sárkányok. Egyikük Vereska Gábor, ő már december óta velünk pallérozódik és minden amatőr versenyen érmet érő helyen zárt. Rajta kívül Illés Imre teljesítményét emelném kim, aki az általunk rendezett viadalok mindegyikén kupát zsebelt be.

Továbbra is Cseh Péter számít a legtöbb elismeréssel rendelkező játékosnak.

A siroki dartsozó nem csak az egri versenyeket uralja, ritkán tér haza érem nélkül a viadalokról. A füzesabonyi Nagy Dániel László volt korábban az ADDC legifjabb tehetsége a Smile Darts Club-ba való igazolását megelőzően. Ezt a státuszt jelenleg a 15 éves Koczka Péter tölti be a megyeszékhelyieknél. Az egri ifjú öt versenyből három alkalommal végzett dobogós helyen, akinek már a jelene is fényes a felnőttek színpadán. Az egyre több fiatalt vonzó sportág második virágzását éli Egerben, ahol ismételten minden igényt kielégítő helyen, annak nyitvatartási idejében tudja próbára tenni a tudását a sportág iránt érdeklődő. A Csohány Gábor által életre keltett társaság mára már igazi családként működik, amelynek ékes bizonyítéka az az összefogás, ami után újra hazai környezetben szárnyalhatnak a Sárkányok.