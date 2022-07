Marczika Barnabás 2019 februárjában az SBS-Eger elleni mérkőzésen mutatkozott be az NB I-ben. Az akkor 17 éves hálóőr a Mol-Pick Szeged színeiben lépett pályára a Kemény Ferenc Sportcsarnokban, ahol az Eger elleni találkozót 40–21-re nyerték a Tisza-partiak. A hálóőr az előző idényt kölcsönben Kecskeméten töltötte. Az NB I-től búcsúzó KTE kapuját 22 mérkőzésen őrizte az élvonalban.

3 kérdés, 3 válasz

– Hogyan emlékszik vissza az első egri fellépésre?

– Tudtam, hogy akkor kapok lehetőséget, ha jelentős előnyt szerzünk, amire az utolsó hét percben nyílt lehetőség – válaszolt Marczika Barnabás. – Nagyon vártam, hogy Juan Carlos Pastor szóljon, mehetek. Egy lövést sikerült hárítanom, de gólt is kaptam, így igazából felemásra sikerült a bemutatkozás. Ettől függetlenül örök emlék marad az akkori egri fellépés.

– Most pedig már úgy térhet vissza a Kemény Ferenc Sportcsarnokba, mint az Eger játékosa. Milyen út vezetett a hevesi megyeszékhelyre?

– A kecskeméti kitérőt követően előbb visszatértem Szegedre, ahol azonban lejárt a szerződésem így tovább léphettem. Örülök, hogy Egerben megkapom a bizalmat, amit jó teljesítménnyel szeretnék meghálálni.

– Az egyeztetések során vélhetően beszéltek a klub terveiről is. Milyen elvárásoknak kell megfelelni?

– Egyértelmű cél, hogy a csapatot vissza jutassuk az élvonalba. A vezetőedző első számú kapusként számít rám, ami különösen motivál. Szeretnék szintet lépni Egerben.

Az új játékosok bemutatása folytatódik. Az NB I/B-s küzdelmekre készülő egri gárda július 18-án, hétfőn kezdi a közös munkát.

Így áll a 2022/23-as keret

Kapusok: Marczika Barnabás (Pick Szeged)

Jobbszélsők: Lezák Áron

Jobbátlövők: Kurucz Máté (Fejér B.Á.L. Veszprém)

Irányítók: Tóth Károly (Orosházi FKSE)

Beállók:

Balátlövők: Tóvizi Tamás

Balszélsők: Száva Máté

Védekező: Kiss Gergő

Vezetőedző: Tóth Edmond