Az ukrán élvonalbeli Karpati Uzshorod női csapata a 2022/23-as szezonban az NB II. Északkeleti csoportjában szerepel, ahol Heves megyei csapatként a Füzesabonyi SC és a Hevesi SE együttesével is megmérkőzik. Az ungváriak Hajdúnánáson játsszák majd hazai mérkőzéseiket, eredményeik beleszámítanak a bajnoki végeredménybe, de a klub a szabályok szerint a szezon végén nem juthat fel az NB I/B-be. A Karpati Uzshorod a tabella negyedik helyén állt, amikor február elején az orosz támadás miatt félbeszakadt a bajnokság.

Novák András, az MKSZ operatív igazgatója hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háborús helyzet a sportot, a sportolókat is súlyosan érinti. Emlékeztetett, hogy az MKSZ az utóbbi hónapokban segélyszállítmányokkal, gyűjtéssel is igyekezett a menekültek sorsán javítani, most pedig sportszakmai szempontból is tud segíteni.

– A határon túli magyar kézilabdázás támogatását egyébként is szinte alapfeladatunknak érezzük – nyilatkozta. – Az ungváriak jelentkezését a magyar bajnoki rendszerbe örömmel vettük, több szinten támogatjuk versenyzésüket. Biztos vagyok benne, hogy a sportolók, sportszakemberek számára is megfelelő versenyeztetési lehetőség lesz a szeptemberben induló bajnokság.

A női NB II. Északkeleti csoportjában legutóbb hetedikként záró OKTAT60 Hatvani KSzSE az új besorolás értelmében a 2022/23-as szezont az Északi csoportba kezdi.

Szűkebb hazánk egyetlen férficsapataként a Füzesabonyi SC marad a harmadosztály Északi csoportjában, ahová újként csatlakozott az FTC KN U23, a BVSC-Zugló, a VS Dunakeszi és a Váci FKA. A bajnok Balassagyarmati Kábel SE nem vállalta a magasabb osztályban szereplést.

A BAZ-Heves megyei bajnokság aranyérmese, a Diósgyőri VTK az Északkeleti csoportba kapott besorolást.

A szeptemberben rajtoló 2022/23-as szezonban hat-hat csoportba sorolva 71 női és 72 férficsapat kezdheti meg az NB II-es küzdelmeket.

A Heves megyei csapatok csoportbeosztása (záróljelben a 2021/22-es helyezés)

NB II., Északkelet, nők (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Hajdúnánás SK (NB I/B, 15.)

Füzesabonyi SC (NB II., Északkelet, 2.)

Vitka SE (NB II., Északkelet, 3.)

Salgótarjáni Strandépítők KC (NB II., Északkelet, 4.)

Kazincbarcikai KSE (NB II., Északkelet, 5.)

Mátészalkai MTK (NB II., Északkelet, 6.)

Borsod SKSE Miskolc (NB II., Északkelet, 8.)

Sárospataki USI (Borsod megye, 1.)

Hevesi SE (NB II., Északkelet, 9.)

Hajdúböszörményi TE (NB II., Északkelet, 11.)

Kállósemjéni SZSE (NB II., Északkelet, 12.)

Karpati Uzshorod (ukrajnai)

NB II., Észak, nők (Nógrád megye)

Szentendrei NKE (NB II., Észak, 1.)

Esztergomi Vitézek RAFC (NB II., Észak, 2.)

Dunakanyar KKFT U22 (NB II., Észak, 3.)

Budakalász SC (NB II., Észak, 4.)

Gödi SE (NB II., Észak, 5.)

BVSC-Zugló (NB II., Észak, 6.)

Hatvani KSzSE (NB II., Északkelet, 7.)

Vasas SC U22 (NB II., Észak, 8.)

Tatai AC (Fejér-Komárom megye, 1.)

Tatabányai SC (NB II., Észak, 9.)

VS Dunakeszi (NB II., Észak, 10.)

Dorogi AC (NB II., Észak, 11.)

NB II., Észak, férfiak (Pest megye)

FTC KN U23 (NB I/B, 18.)

Balassagyarmati Kábel SE (NB II., Észak, 1.)

Budakalászi SC (NB II., Észak, 2.)

Füzesabonyi SC (NB II., Észak, 4.)

Rákosmenti KSK (NB II., Észak, 5.)

PLER Budapest U23 (NB II., Észak, 6.)

Budapesti Honvéd (NB II., Észak, 7.)

Pénzügyőr SE (NB II., Észak, 8.)

BVSC-Zugló (Budapest I. osztály, 2.)

VS Dunakeszi (Pest megyei I. osztály, 1.)

Váci FKA (Pest megyei I. osztály, 2.)

Gödöllői KC (NB II., Észak, 10.)