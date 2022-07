A veszprémi nevelésű Kurucz Máté a Nemzeti Kézilabda Akadémiáról 2020 nyarán került Dabasra, ahol első NB I-es mérkőzését játszotta. A 22 éves jobbátlövő másfél évet szerepelt a Pest megyeieknél, ahol 24 bajnoki mérkőzésen 44 gólt szerzett. A 2021/22-es szezonban a Fejér B.Á.L. Veszprém alkalmazásába került, de sérülések és koronavírus-fertőzés miatt a bakonyiaknál sem tudott gyökeret ereszteni. Az elmúlt szezonban 18 tétmérkőzésen 24 találatig jutott.

Villáminterjú

– Miért Egerre esett a választás?

– Viszontagságos szezont zártam Veszprémben, s végül a vezetőkkel úgy döntöttünk, különválnak az útjaink – válaszolt Kurucz Máté. – Reményeim szerint Egerben újra felépíthetem magam, s visszanyerhetem a formám. Tóth Edmond vezetőedző sok játéklehetőséggel kecsegtetett, ami nélkülözhetetlen a fejlődéshez.

– A szavaiból úgy érzem, rendkívül elszántan várja az új kihívást. Jók a megérzéseim?

– Nem tagadom, szeretnék mielőbb visszatérni a sportág élvonalába. Több van bennem annál, mint amit az elmúlt időszakban láthattak. Bízom benne, hogy sérülés nem hátráltat majd, s jövő tavasszal arról beszélhetünk, hogy sikeres szezonon vagyunk túl, a csapatot ismét felfelé ívelő pályára állítottuk.

– Milyen emlékei vannak a hevesi megyeszékhelyről?

– Az első fellépésemet sosem fogom elfelejteni. Két éve a Dabassal játszottunk felkészülési mérkőzést a Kemény Ferenc Sportcsarnokban, ahol nagyon jól ment a játék, végül hét gólt is szereztem. Legyen szó bármilyen mérkőzésről, Egerben nyerni mindig nagyon nehéz, ezért is emlékszem jó szívvel arra a találkozóra. A bajnokságban már kevés sikerben volt részünk. Hiába vezettünk a találkozó elején, a végén mindig az egriek örülhettek a két pontnak. A szurkolók mindig fantasztikus hangulatot teremtettek, nagy élmény ilyen közönség előtt játszani. Ezért is várom már, hogy elkezdődjön a közös munka.

Az új játékosok bemutatása folytatódik. Az NB I/B-s küzdelmekre készülő egri gárda július 18-án, hétfőn kezdi a közös munkát.

Így áll a 2022/23-as keret

Kapusok:

Jobbszélsők: Lezák Áron

Jobbátlövők: Kurucz Máté (Fejér B.Á.L. Veszprém)

Irányítók: Tóth Károly (Orosházi FKSE)

Beállók:

Balátlövők: Tóvizi Tamás

Balszélsők: Száva Máté

Védekező: Kiss Gergő

Vezetőedző: Tóth Edmond