Először láthatta a gyöngyösi közönség a nyáron vérfrissítésen átesett HE-DO B. Braun Gyöngyös férfi csapatát, amely nyolc új játékossal és Bíró Balázs személyében új edzővel vágott neki a 2022/23-as NB I.-es küzdelmekre való felkészülésnek. Az első megmérettetést július végén Tatabányán tartotta a gárda, ahol 23–28-as vereséget szenvedtek Varsandán Milánék.

A hazai bemutatkozásra mintegy 200 néző volt kíváncsi, akik fordulatos, izgalmas találkozónak lehettek szemtanúi.

– Az egy héttel korábbi tatabányai mérkőzéshez képest léptünk előre, főleg a védekezés hatékonyságában – jelentette ki a heol.hu-nak a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs. – Jó ritmusban kézilabdáztunk, ami a felkészülés ezen időszakában kifejezetten biztató. Szoros végjáték után sikerült nyerni, de az eredményből messzemenő következtetést azért még nem vonnék le. Ez az első közös sikerélmény az újjáalakuló csapatnak, ami tovább erősíti a munkába vetett hitünket. Maximálisan elégedett vagyok, a fiúk a hétköznapokon is remekül dolgoznak.

Jövő héten tovább fokozzuk a tempót, szerdán a Cegléd, pénteken a Szeged ellen tartunk újabb erőfelmérőt.

A gyöngyösieknél a combizom-húzódással bajlódó jobbszélső, Gábori Máté kivételével mindenki pályára lépett. Ahogy az felkészülési mérkőzésen általában lenni szokott, mindkét edző forgatta a csapatát, egyrészt azért, hogy a kézilabdázókat játékban tartsa, másrészt hogy arról is meggyőződhessen, kire milyen feladatokat bízhat a tétre menő küzdelmek során.

A találkozó fordulatos csatát hozott. A hajrához közeledve hiába vezetett már négy góllal is a BKSE (21–17), a végjátékban 23–23-as állásnál Alekszandar Tomics kivédte a Balaton-partiak hétméteresét, majd a győztes gólt is sikerült megszerezni a vendéglátóknak.

A fürediek trénere, György László azt emelte ki, hogy a nyáron a fehérorosz Meskov Breszt csapatától érkezett szerb válogatott balátlövő, Sztevan Szretenovics beilleszkedése jó úton halad. Hozzátette: az utolsó negyedórában már a fiataloknak adott játéklehetőséget.

A második nyári felkészülési mérkőzésen:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–BALATONFÜREDI KSE 24–23 (12–14)

A góldobók: Lakosy 4, Hamidovic, Varsandán M., Gráf 3–3, Jóga N., Schäffer, Nkousa 2–2, Menyhárt, Halász L., Schmid, Potisk, Bura 1–1, ill. Szöllősi B., Gosztovics, Brandt 4–4, Szűcs B. 3, Szretenovics, Malinovic 2–2, Bóka, Ág, Szmetán, Határ P. 1–1.

A mátraaljaiak legközelebb augusztus 10-én a Ceglédet fogadják csakúgy, mint a szeptember 3-i bajnoki rajton.