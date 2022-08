– Sajnos több játékosunk is sérüléssel bajlódik, szűkültek a variációs lehetőségek, ennek ellenére hasznos találkozón vagyunk túl – jelentette ki a füzesabonyiak nyáron kinevezett új vezetőedzője, Major Attila. – Végig szoros mérkőzésen okos, taktikus kézilabdát játszva sikerült győzelmet aratni. Látszik a fejlődés a múlt heti edzőmeccshez képest, szép lassan a játék minden eleme a helyére kerül.

Az FSC férfi együttese a 2022/23-as szezonban is az NB II. Északi csoportjában szerepel. A tavalyi negyedik helyezett együtteshez Szabó Patrik, Halász Szabolcs (Eger SzSE) és Nagy Balázs (Gyöngyösi KK) mellett kettős igazolással Bajzát Zsombor (Eger SzSE) is csatlakozott. A távozók listáján Fekete Dániel és Bartók Levente szerepel.

A füzesabonyiak legközelebb augusztus 26-án a miskolci Acélváros KK vendégeként gyakorolnak.

A második nyári edzőmérkőzésen:

ÜLLŐI KSE–FÜZEABONYI SC 26–28 (12–13)

FSC: GULYÁS – MOLNÁR M. 4, Ács 1, VARJÚ 9, HEVÉR 4, Blazsek 2, Nagy B. Csere: Tóth K. (kapus), Péter A. 2, Nagy-Hajdú 1, Bajzát 1, Halász Sz. 2, Antal Cs. 1, Major A. 1.