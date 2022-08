A 2021/22-es szezonban hatodik helyen zárt együttesből az idény végén nyolc játékos és Konkoly Csaba vezetőedző is távozott, amivel lezárult egy korszak a gyöngyösieknél. Az új pontvadászatnak megfiatalított kerettel vágnak neki a Mátraalján, az elvárás azonban továbbra is az, hogy a gyöngyösi „farkasfalka” honi elit markáns szereplője maradjon.

– Elvégeztük a szükséges edzésmunkát, a csapat készen áll arra, hogy immár bajnoki mérkőzésen is megmutassa tudását – jelentette ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs. – A felkészülési időszakban kialakítottunk egy stabil vázat, amire építhetünk a folytatásban. Látjuk, hogy mik lehetnek az erényeink, gondolok itt elsősorban a védelem stabilitására és a megfelelő kapusteljesítményre. A taktikai elemeket folyamatosan csiszoljuk. A játékosok éhesek a sikerre, nagyon várjuk már a bajnoki nyitányt.

A nyári felkészülési időszak hét edzőmeccséből hármat megnyert a gyöngyösi gárda, a főpróbának szánt szlovák MHC Start Nové Zámky elleni találkozót tizennégy gólos különbséggel nyerték (39–25) Halász Leventéék.

A nyári erőgyűjtés döntő részében a combizom-sérüléssel bajlódó jobbszélső, Gábori Máté nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére, de nélkülözése nem okozott komoly gondot az együttesnek.

– Jól erősítettük a nyáron, a minőségen túl értem ezalatt azt is, hogy elég bő a keret ahhoz, hogy minden posztra legyen legalább két kiváló játékosom. Szükség is lesz mindenkire, ettől leszünk igazi csapat, a kihívásoknak együtt kell megfelelni. Máté visszatérésére még várni kell, de rajta kívül mindenki bevethető állapotban van – fogalmazott Bíró Balázs.

A bajnoki nyitányt a HÉP-Cegléd elleni mérkőzés jelenti, amely szombaton 18 órakor kezdődik a Dr. Fejes András Sportcsarnokban. A Pest megyeiek egy év NB I/B-s kitérőt követően térnek vissza az élvonalba. A csapatot az a Nagy Károly irányítja, aki 2009 és 2013 között három és fél évig irányította a B. Braun Gyöngyöst.

– A Cegléd modern kézilabdát játszik, sok fiatal játékossal a soraiban – folytatta Bíró Balázs. – Megvan bennünk az a jó értelemben vett szemtelenség, ami igazán veszélyessé teheti őket. A bennük rejlő lehetőségeket már a két csapat nyári edzőmeccsén is bizonyították, ahol ellentétes félidők után győzelemmel távoztak a Mátraaljáról. Feljutó csapat, amely különösebb teher nélkül utazhat Gyöngyösre. Nem árt észnél lenni, ettől függetlenül a győzelem az elvárás. Reményeink szerint telt ház előtt kezdhetjük a szezont, ami plusz energiákat mozgósíthat a csapatban.

Arra a kérdésre, hogy edzői pályafutása első NB I-es mérkőzése milyen várakozásokkal tölti el, a 38 éves szakember így válaszolt:

– Erre vágytam, hogy élvonalbeli edzőként is megmutathassam magam – jelentette ki. – Természetesen én is izgatott vagyok, de amikor belépek majd a csarnok ajtaján, nem szeretném ha ez sütne le rólam. Azt szeretném közvetíteni a fiúknak, hogy megfelelően felkészültünk és kellően magabiztosak vagyunk. Ahogy a kézilabdázók, úgy én is nagyon vágyom az első sikerre, amely mindannyiunknak egy komoly löket lehet a folytatásra.