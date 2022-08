Kifejtette, a világbajnokság egy viszonylag új verseny, 2017 óta rendezik meg, eddig Magyarország adott otthont ezeknek, előbb Mezőhegyes, tavaly és idén pedig Szilvásvárad. Mivel az olimpiai számokban rendeztek hasonlókat, a fogathajtó szakág is szorgalmazta, hogy nekik is rendezzenek ilyet, ne kelljen egyből a mély vízbe dobni a fiatal fogatlovakat, szokták a versenyzést. A világbajnokságra kvalifikációs futam teljesítésével lehetett eljutni. Idén a tavalyinál több csapat vesz részt rajta, az Egyesült Államokból is érkezett résztvevő.

Mint Cseri Dávid elmondta, mivel nem nagy múltú sorozatról van szó, eddig sok tapasztalat nem áll rendelkezésre arról, hogy a korábbi szereplők felnőttként milyen eredmények elérésére képesek. Papp János négyesfogatában viszont szerepel olyan ló, ami részt vett az eseményen. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad is indított lovat a világbajnokságon, a Conversano XXVIII-14 Dani Marcellel a hét évesek között szerepel, eddig megelégedésre.