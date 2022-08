A Nagyfügedi Labdarúgó-szövetség elnöke, egyben a Játszifoci mozgalom helyi vezetője jövőre Botos Labdarúgó-torna néven kispályás sorozatot indít, amelyre már hat településről jelezték, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez.

– Besenyőtelek, Halmajugra, Szajla, Tarnabod, Tarnazsadány, Tarnaörs és természetesen Nagyfüged képviselteti magát, de szeretném, ha a kör bővülne és újabb községek gyarapítanák a mezőnyt – tette hozzá a megyei szervezési koordinátorként is tevékenykedő Botos Ervin.

– Elsősorban és első körben legfeljebb 10–12 csapat nevezését várjuk. A korosztályt illetően kisebbekben (7–10 évesek) és nagyobbakban (10–15 évesek) gondolkodunk, fiúk és lányok egyaránt jöhetnek, de csak Heves megyéből. Nevezési díj nincs, támogatást nem tudunk biztosítani, „csupán” lehetőséget kínálunk a futballozásra, legyen szó klubról vagy egyesületen kívüli amatőr szerveződésről.

Gyakorló edzőként Botos Ervin és trénertársa, Mága Csaba is tisztában van vele, hogy a sport jóvoltából nagyon sok pozitív élményt szerezhetnek a gyerekek.

Motiváltabbak lesznek a tanulásra és ezáltal esetleg a továbbtanulás is ösztönző lesz számukra. Az integráció elősegítése érdekében is kiemelt jelentőséggel bír a futball a magatartás, a szorgalom, az önuralom, a fegyelem, az elfogadás, az empátia és még sok más tényező miatt.

Botos Adrián (balról) a második és Mága Csaba (jobbról az első) a halmajugrai vezetőkkel

Forrás: Nagyfügedi LSZ

– Az első osztályos tanulónak a jobb élet reményében kínálunk esélyt, a nyolcadikos diák pedig akár sportiskolát is választhat, vagy akár kiváló tanuló és sportoló lehet, ha végigmegy a kijelölt úton. Hisszük, ha a kisebb gyerekek a jó példát követik, akkor talán nem a rossz irányt választják a későbbiekben. Mondom ezt azért is, mert a kezdeményezés nem titkolt céljai között a bűnmegelőzés is fontos szerepet játszik – így Botos Ervin.

A nagyfügediek az elsők között jelentkezett halmajugraiakkal már meg is mérkőztek, igaz, csak felkészülés jelleggel.

Jelentkezni lehet e-mail-ben ([email protected]) és/vagy telefonon (30/1793-002).