BÉKÉSCSABA II.–EGER SE 0–3 (0–1)

Békéscsaba, Kórház utca, 150 néző. V.: Dobai János (Dobos, Pálinkás).

BÉKÉSCSABA: Tóth A. – Rajsli (Marik, 46.), Sipaki (Boros, 70.), Szabó Cs., Bor – Balla, Trescsula, Pap Sz., Babinyecz, Bónus – Oláh Á. Edzők: Szenti Zoltán, Nagy Sándor.

EGER: Szalay – Papp K., Burger, Juhász G. – Dobler, Jónyer (Rébék, 62.) – Kispál (Berki, 90.), Hegedűs D., Nagy G. (Mezey, 90.), Hadnagy – Simon A. Vezetőedző: Szekeres Adrián.

A két mérkőzés után rúgott gól és pont nélkül a tabella alján szerénykedő gárdák összecsapása az egrieknek kiválóan kezdődött. Alig telt el tíz perc, amikor az ESE vezetést szerzett. A bal szélről középre adott beadásra Simon Attila érkezett jó helyen és jó ütemben (0–1). A fiatal hazaiak hiába fáradoztak az egyenlítés érdekében, ez sem az első játékidőben, sem a szünet után nem hozott gólt. Nem úgy a vendégek esetében, akik a 66. percben Nagy Gergely nagyszerűn eltalált lövésével növelték előnyüket (0–2), majd pedig Simon Attila villant újra. A 39 éves gólvágó a 74. percben szabadrúgásból vette be a lila-fehérek kapuját (0–3). Az egrieknél láthatóan felszakadt a gát, ami előzőleg nyomasztóan hatott. A Kórház utcai látogatók győzelmének jogosságot nem férhetett kétség.

GÓL: Simon A. (11., 74.), Nagy G. (66.).

JÓK: Oláh Á., Pap Sz., ill. Simon A., Szalay, Burger, Juhász G., Papp K.

NAGY SÁNDOR: – Bármennyire is furcsa, az eredmény ellenére elégedett vagyok a csapat teljesítményével, hiszen a srácok nagyon akartak és jól játszottak. Egyedül a helyzetkihasználásban van nagy problémánk, amíg ezen nem tudunk változtatni, addig hiába várjuk a sikereket – mondta az edző a bmsextra.hu-nak.

SZEKERES ADRIÁN: – A játékosok rengeteget tettek azért, hogy ma győztesen és kapott gól nélkül hagyják el a pályát. Kicsit változtattunk az eddigi rendszerünkön, ez nagyon kevés idejük volt a srácoknak adoptálni. Szerencsére sikerült, minden idegszálukkal arra törekedtek a fiúk, hogy ezt megvalósítsák. Mint ahogy az elmúlt hetekben, ez elmúlt napokban is kőkeményen dolgoztak a játékosok, de kellett egy kis idő, hogy elhiggyék, magasabb fordulatszámon és pontosabban is tudnak játszani. Ahogy az első két meccsen elszenvedett vereséget, úgy ezt a győzelmet is a helyén kell kezelnünk és készülni a szerdai a mérkőzésre – értékelt a szakember a klub közösségi oldalára feltöltött videóban.

KÖVETKEZIK: Eger SE–Füzesgyarmat, augusztus 17., szerda, 17.30.