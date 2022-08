Ingázik Eger és a főváros között, hogy mindkét megbízatásának maximálisan eleget tegyen. Tóth Kálmán nyártól vezetőedzőként irányítja a Tigra-ZF-Eger OB I.-es férfi csapatát, miközben a magyar U16-os fiú válogatott szövetségi edzőjeként is tevékenykedik. A megyeszékhelyiek bajnoki felkészülésében szeptembertől következik a finomhangolás, míg a Lugosi Csongort is felvonultató nemzeti csapatra augusztus 21. és 27. között a görögországi Voloszban vár korosztályos világbajnokság. Apropó, Lugosi!

Az egri nevelésű U15-ös Európa-bajnok – aki 15 évesen az elmúlt szezonban a férfi élvonal legfiatalabb gólszerzője lett – a folytatásban a Ferencváros színeiben bontogatja tovább a szárnyait.

– A munkám iránti elhivatottság az, ami feledteti a kettősséggel járó fáradalmakat – magyarázta Tóth Kálmán. – Hosszú évek óta dolgozom a korosztályos válogatottak mellett, de Egerben feladatot vállalni legalább akkora megtiszteltetés. Az tudja ezt kellőképpen átérezni, aki itt nőtt fel és hozzám hasonlóan ezer szállal kötődik az uszodához. A 2003/04-es szezonban vezetőedzőként az OB I. hetedik helyére vezettem az egri férfi csapatot, majd tíz éven keresztül Gerendás György segítőjeként dolgoztam, szerepet vállalva az egri vízilabdázás legfényesebb időszakában.

Azokat az időket egyelőre nehéz lenne visszahozni, de a tavalyi idényhez képest feltétlen szeretnénk előrelépni.

A 2021/22-es szezont még Petrovai Márton irányításával kezdte a Tigra-ZF-Eger OB I.-es férficsapata, majd februártól Biros Péter szakmai igazgató vette át a stafétát. Lőrincz Bálinték a csalódást keltő 10. helyen zárták a pontvadászatot.

– Mielőtt a leendő csapat stílusjegyeiről beszélünk, meg kell ismerni a pólósokat – folytatta a szakember. – A jelenlegi Egert huncut, vagány játékosok alkotják, akik képesek játszani a vízilabdát. Ez a játékosság teszi igazán élvezhetővé a produkciót, miközben szorgalmasan és fegyelmezetten kell dolgozni a mindennapokban. Amellett, hogy szórakoztatni szeretnénk, igyekszem példaképeket állítani az utánpótlásban pallérozódó fiatalok elé. Legyen sok móka és kacagás. A vezetőség célként a legjobb nyolc közé kerülést tűzte ki, aminek mindezekkel együtt igyekszünk megfelelni.

Arra a kérdésre, hogy nyolc év után mennyire lesz nehéz visszarázódni a felnőtt mezőnybe, Tóth Kálmán így válaszolt.

– Igazából sosem szakadtam el a felnőttektől, mindig igyekeztem tartani a kapcsolatot az utánpótlásból feljebb lépő játékosokkal is – jelentette ki. – Mindig jóleső érzés, hogy a tanítványaim szerettek velem dolgozni, olyan is akadt, hogy egy korábbi csapatom stoptáblával érkezett a házam elé az éjszaka közepén, hogy ők akkor is velem maradnak. Ismerem a mezőnyt, a játékosokat, nem tartok a feladattól.