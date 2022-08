– Kérem, mutassa be néhány mondatban a sportágát.

– A Street Workout (magyarul utcai edzés - a szerk.) leginkább a gimnasztikához hasonlítható, csak sokkal extrémebb koreográfiákat végzünk. Sokan nem tudják, de ez az edzésmód a börtönökből ered, annak is a fegyencedzés részéből. Jó hír viszont, hogy az elmúlt években egyre inkább kinövi magát a sportág, és már Magyarországon is nagyon sok fiatalabb és idősebb ember van, akik elkezdték űzni ezt a sportot.

– Hogy mondja? Fegyencedzés?

– A börtönben nincs különösen sok lehetőség arra, hogy eddzenek a rabok, általában csak egy rúd, egy tolódzkodó és a föld áll rendelkezésükre. Ezekkel az eszközökkel tudják fejleszteni az izomzatukat, a saját testsúlyos edzésnek köszönhetően pedig sokkal szálkásabbak lesznek, mintha mondjuk kondigépeket használnának.

– Oszlopos tagja az Egri Street Workout Egyesületnek. Mit lehet tudni a csapatról?

– Úgy gondolom, hogy olyanok vagyunk, mint egy nagy család, és mindig olyan emberekkel bővítjük a csapatunkat, akik be tudnak illeszkedni ebbe a családba. Nagyon közvetlen, barátságos hangulat uralkodik a csapaton belül, ennek is köszönhető, hogy gyakorlatilag bárkit könnyedén be tudunk fogadni, lehet 17 vagy akár 60 éves. Nagyon ügyesen tudunk együtt dolgozni, és gyakran járunk különféle bemutatókra, július 30-án épp Jászszentandráson szerepeltünk. Mivel már rengeteg fellépés van mögöttünk, ezért különösebben nem készültünk rá, ennek ellenére azt hiszem, minden remekül sikerült. Jelenleg nagyjából 40-50 tagja van az egyesületünknek, amelynek a legelső támogatója a Fenstherm Kft.

– Kikből áll az egyesület?

– Vannak egyetemistáink, de van rendőrünk, tűzoltónk, sőt még nyomozónk is. Sokan vannak olyanok is, akik csak azért jelentkeztek egri iskolákba, hogy a csapatunk közelében maradjanak. Megbíztak bennünk a szülők, hogy jó útra tereljük a 14-15 éves gyermekeik életét, és büszkén mondhatom, hogy ez így is történt. Nemcsak a sportban, a tanulásban is jeleskednek, csupa ötösök szerepelnek a bizonyítványaikban. Próbáljuk a család jelentőségét hangsúlyozni számukra, már csak azért is, mert az egyesületünk is egy nagy családot alkot.

– Milyen szerepe van az egyesületen belül?

– Én vagyok az egyesület csapatvezetője és papírfelelőse is egyben, amolyan mindenesként jellemezném magam. Összeírom az edzésterveket, meghatározom az edzések időpontjait, és még sok más teendőt is végzek. Én vagyok az, aki összetartja a csapatot.

Gyakorlat közben egy egri vendéglátóhelyen

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Milyen adottságok szükségesek ahhoz, hogy valaki sikeres legyen utcai edzésben?

– Mindig azt szoktam mondani, hogy ez a sport leginkább a lelkileg sérült embereké, hiszen a sportág olyan extrém dolgokat követel meg, hogy aki sokra akarja vinni, annak nagyon bevállalósnak kell lennie. Nemcsak kivételes fizikai, hanem mentális képességek is szükségesek hozzá. Valamint természetesen nélkülözhetetlen a motiváció és a kitartás, mivel ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a sportágban, legalább két-három év kemény munka szükséges. Egy versenyünk most úgy néz ki, hogy kétszer két percig kell a csövön lenni, ez alatt a saját stílusodat kell hozni, teljes erőbedobással. Még a hideg is kiráz, amikor erről beszélek, mert tényleg nagyon durva dolgokat kell elképzelni.

– Feltűnően szenvedélyesen beszél.

– Szenvedély és lelkesedés nélkül ezt a sportágat nem is lehet űzni. Nagyon sok motiváció szükséges hozzá, ez az alapja az egésznek. Az utcai edzés az önkifejezés egy módja is számomra.

– Hamarosan világbajnokságon vesznek majd részt Rigában. Hogy állnak a felkészüléssel?

– Örömmel mondhatom, hogy nagyon jól. Én elsősorban nem a saját felkészülésemre szoktam nagy figyelmet fordítani, hanem inkább arra összpontosítok, akit viszek magammal. Egyik tagunk, Fekete Bence például ennek köszönhetően sokéves alapozás és egyéves ráhangolódás után jutott el arra a szintre, hogy ki tudott jutni a világbajnokságra. Alapjáraton heti három, de a világbajnokság miatt most heti öt edzésünk van a Felsővárosban, egy külterületen.

– Minden sportágnak megvan a maga csúcskategóriája. Az utcai edzésben ez mit jelent?

– Egyértelműen a világbajnoki cím, de azt is nagyon várjuk, hogy a sportágat végre regisztrálják az olimpiai sportágak közé. Korábban már tettünk erre kísérletet, de eddig az volt a gond, hogy ehhez tíz szövetség szükséges. Magyarországon pedig ahhoz, hogy egyáltalán legyen egy szövetség, szükség lenne tíz egyesületre. Ettől a számtól egyelőre távol vagyunk.

Névjegy: Hangrád Vivien - Életkor: 23 éves. Lakhely: Eger. Tanulmányok/foglalkozás: Fitness-wellnes-coach, közszolgálati ügyintéző, Street Workout Team Eger Egyesület vezető, Street Workout bíró. Sportmúlt: szertorna és akrobatikus Rock&Roll.