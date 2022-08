Cseri Dávid külön kiemelte a pályát építő Erdélyi Magdolna munkáját, aki erős akadálysorozatot állított össze, a Diamond Tour utolsó futamában nem is volt hibátlan lovaglás. Az igazgató szerint a magyar lovasok jól szerepeltek, ifj. Szabó Gábor egy állami tulajdonú, mezőhegyesi lóval ért el sikereket, s a fiatalok, a gyerekek közül is sokan kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Bizakodásra ad okot az utánpótlás.

Az igazgató szerint a mezőny erőssége függ a pénzdíjaktól is, a szilvásváradi viadalon pedig 140 ezer euró volt az összdíjazás, ami hazai rekord. Tavaly a covidhelyzet nehezítette meg a szponzorációt, most a háború és a gazdasági helyzet miatt adnak nehezebben pénzt a vállalkozások, de a tavalyi szponzorok most is a verseny mellé álltak és sikerült újakat is találni. A díjugratás számít a legnépszerűbb és legnézettebb lovas szakágnak, erre szívesebben áldoznak a támogatók.

Cseri Dávid elmondta, az elmúlt napokban a díjugrató versenyen jól vizsgázott a négy évszakos pálya, külön a vízelvezetés, hiszen végül annyi eső esett, hogy füves pályán vasárnap nem tudtak volna versenyt rendezni. Cseri Dávidot megkérdeztük arról is, hogy a napokban több helyen kritizálták a Ménesgazdaságot amiatt, mert locsolták a pályákat. Mint mondta, a fogathajtó versenyen a Szalajka-völgy éttermei fejtették ki aggodalmukat amiatt, mert a bemelegítő pályán a fogatok fölverték a port és az éttermek teraszaira nem lehetett kiülni. Ezen kívül azért locsoltak, mert a száraz homok mélyebb, ami főként a díjugratásban jelent problémát és sérülésveszélyt a lovakra nézve. Elmondta egyébként, hogy a küzdőtér szigetelt, s a stadion alatt több köbméteres csapadékvíz-gyűjtő is rendelkezésre áll, ha tudják, azt használják.